Tuyển thủ Việt Nam giúp Hà Nội nắm lợi thế trong cuộc đua vô địch

Với cú hat-trick vào lưới Hà Nam, tiền đạo Phạm Hải Yến đã giúp Hà Nội giành chiến thắng 3-1, qua đó nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch tại Giải nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2025.

Nữ tuyển thủ Phạm Hải Yến mang chiến thắng về cho Hà Nội. ẢNH: TÂM HÀ

Chiều 26-9, tại vòng 6 Giải nữ VĐQG 2025, Hà Nội đã có chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Hà Nam. Trong trận đấu này, tiền đạo Phạm Hải Yến tiếp tục thể hiện đẳng cấp khi lập cú hat-trick, góp công lớn giúp đội bóng thủ đô giành lại ngôi đầu bảng từ tay CLB nữ TPHCM I.

Bàn thắng đầu tiên đến ở phút 45+1, Hải Yến dứt điểm chính xác mở tỷ số ngay trước khi hiệp 1 khép lại. Chỉ 6 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, nữ tuyển thủ Việt Nam tiếp tục nhân đôi cách biệt cho Hà Nội. Dù Hà Nam có bàn gỡ ở phút 65 do công của Vũ Thị Hoa, nhưng đến phút bù giờ 90+5, Hải Yến một lần nữa lên tiếng với pha lập công ấn định tỷ số 3-1.

Chiến thắng này giúp Hà Nội có được 14 điểm sau 6 lượt trận (4 thắng, 2 hòa), vượt trở lại CLB nữ TPHCM I để trở lại ngôi đầu bảng. CLB nữ TPHCM I tuy thắng dễ các đàn em TPHCM II với tỷ số 3-0, nhưng vẫn phải lùi xuống vị trí thứ hai với 13 điểm.

Thái Nguyên T&T (áo trắng) đón nhận thất bại trước Than KSVN. ẢNH: TÂM HÀ

Ở trận đấu muộn cùng ngày, Than KSVN giành chiến thắng 2-1 trước Thái Nguyên T&T trong trận cầu được đánh giá là "đinh" của vòng đấu. Thúy Hằng mở tỷ số từ sớm bằng cú đánh đầu sau pha tạt bóng của Thu Thìn. Ngay đầu hiệp 2, Nhật Lan thực hiện cú sút xa đầy bất ngờ từ gần 40m, bóng đi trơn trượt qua tay thủ môn Kim Thanh nâng tỷ số lên 2-0.

Thái Nguyên T&T vùng lên mạnh mẽ và có bàn rút ngắn ở phút 62 nhờ cú đá phạt hàng rào của Như Quỳnh. Tuy nhiên, trong những phút còn lại, đội bóng xứ trà không thể tận dụng cơ hội để gỡ hòa, đành chấp nhận thất bại 1-2.

Kết quả này giúp Than KSVN vươn lên vị trí thứ 3 với 11 điểm, đẩy chính Thái Nguyên T&T xuống hạng 4 với 8 điểm.

HƯƠNG NGUYỄN