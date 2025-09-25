CLB nữ TPHCM I tái chiếm ngôi đầu Giải nữ VĐQG 2025

Chiến thắng 3-0 trước các đàn em CLB nữ TPHCM II ở vòng 6 giúp đương kim vô địch CLB nữ TPHCM I tạm thời trở lại ngôi đầu bảng Giải nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Nam 2025.

Niềm vui chiến thắng của CLB nữ TPHCM I. ẢNH: TÂM HÀ

Trận hòa 2-2 trước Hà Nội ở vòng cuối lượt đi trở thành một phần nguyên nhân khiến cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi mất ngôi đầu và ít nhiều chịu tác động về tâm lý. Vì vậy, cuộc chạm trán với CLB nữ TPHCM II được xem như cơ hội để họ lấy lại tinh thần, trước khi bước vào những trận đấu then chốt trong cuộc đua vô địch.

Không khó để dự đoán thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. CLB nữ TPHCM I kiểm soát hoàn toàn, dồn ép đối thủ chủ yếu phòng ngự bên phần sân nhà. Ngay phút thứ 7, tiền đạo Hoài Lương mở tỷ số bằng pha bật cao đánh đầu sau quả tạt chính xác từ cánh phải. Bàn thắng sớm giúp nhà vô địch thi đấu thoải mái, song gần 40 phút còn lại của hiệp một không có thêm bàn thắng nào khi CLB nữ TPHCM II kiên trì phòng ngự số đông.

Bước sang hiệp hai, sức ép tiếp tục được duy trì. Phút 49, từ quả tạt bên cánh trái của Thúy Hằng, thủ môn Cẩm Thu đẩy bóng bật xà ngang, tạo điều kiện để K’Thủa kịp thời ập vào dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 2-0.

CLB nữ TPHCM I (áo vàng) dễ dàng giành chiến thắng trước các đàn em TPHCM II. ẢNH: TÂM HÀ

Khi thế trận đã an bài, CLB nữ TPHCM I khép lại trận đấu bằng bàn ấn định 3-0 ở phút 80. Từ tình huống phạt góc của Thúy Hằng, hậu vệ Diễm Huỳnh lóng ngóng đá phản lưới, biếu không bàn thắng cho đối thủ.

Kết quả này giúp CLB nữ TPHCM I tạm chiếm lại ngôi đầu bảng xếp hạng với 13 điểm, hơn Hà Nội 3 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn một trận. Trong khi đó, CLB nữ TPHCM II tiếp tục chìm sâu ở cuối bảng với chỉ 1 điểm sau 6 trận, nhận thất bại thứ năm từ đầu mùa.

Các trận đấu còn lại của vòng 6: Hà Nam sẽ gặp Hà Nội lúc 15 giờ 30 ngày 26-9 trên sân PVF. Trận đấu còn lại trên sân Thanh Trì lúc 16 giờ là cuộc đối đầu giữa Than KSVN và Thái Nguyên T&T.

HƯƠNG NGUYỄN