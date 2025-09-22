Huỳnh Như giúp CLB TPHCM I chia điểm với CLB Hà Nội

Cú đúp của Huỳnh Như trong hiệp 2 giúp CLB nữ TPHCM I ngược dòng giành lại 1 điểm quý giá trước Hà Nội ở trận đấu cuối cùng, lượt đi Giải nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2025.

Niềm vui của Huỳnh Như khi tỏa sáng trong hiệp 2. ẢNH: TÂM HÀ

Trận cầu trên sân PVF (tỉnh Hưng Yên) chiều 17-9 được xem là “chung kết lượt đi” khi CLB nữ TPHCM I và Hà Nội đều đang cạnh tranh ngôi đầu. Đúng như kỳ vọng, hai đội đã cống hiến màn rượt đuổi tỷ số kịch tính.

CLB nữ TPHCM I là đội nhập cuộc chủ động, cầm bóng nhiều hơn. Nhưng chỉ một thoáng mất tập trung khiến họ sớm trả giá. Phút thứ 9, từ pha cướp bóng ở giữa sân, Vũ Thị Hoa đi bóng dũng mãnh trước khi tung cú dứt điểm quyết đoán, mở tỷ số cho Hà Nội.

Bàn thắng sớm giúp đội bóng thủ đô dễ dàng triển khai ý đồ phòng ngự phản công. Các học trò HLV Phùng Thị Minh Nguyệt tạo thêm nhiều pha phản công nguy hiểm, trong đó đáng chú ý là cú sút dội cột dọc của Vũ Thị Hoa cuối hiệp một.

Bước sang hiệp 2, CLB TPHCM I buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, họ tiếp tục gặp khó khi Hà Nội được hưởng quả 11 m ở phút 50 sau tình huống Thanh Nhã bị phạm lỗi. Trên chấm phạt đền, đội trưởng Hải Yến bình tĩnh nhân đôi cách biệt.

CLB nữ TPHCM I và Hà Nội đã tạo ra trận cầu hấp dẫn. ẢNH: TÂM HÀ

Ở thế bị dẫn 0-2, bản lĩnh của một ngôi sao lớn đã lên tiếng. Huỳnh Như chứng tỏ giá trị bằng hai khoảnh khắc bùng nổ liên tiếp. Phút 60, Thùy Trang đột phá bên cánh trái rồi căng ngang cho Huỳnh Như băng vào đệm bóng cận thành, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Chỉ 12 phút sau, tiền đạo kỳ cựu tiếp tục ghi dấu ấn với siêu phẩm sút phạt ở khoảng cách hơn 25 m. Bóng đi lập bập rồi chạm cột dọc bay vào lưới, khiến thủ môn Hà Nội bất lực. Cú đúp của Huỳnh Như giúp CLB nữ TPHCM I gỡ hòa 2-2 đầy cảm xúc, qua đó giữ lại 1 điểm quý giá trong ngày họ tưởng chừng phải nhận thất bại.

Trận hòa này giúp Hà Nội kết thúc lượt đi với 11 điểm, giành ngôi nhất bảng. CLB nữ TPHCM I bám sát ngay phía sau với 10 điểm, cho thấy cuộc đua vô địch vẫn vô cùng căng thẳng.

Ở trận đấu còn lại, Than KSVN và Hà Nam cầm chân nhau 0-0. Dù nắm thế trận, đội bóng vùng mỏ không thể xuyên thủng hàng thủ kín kẽ của đối thủ. Kết quả khiến Than KSVN có cùng 8 điểm với Thái Nguyên T&T, hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh khốc liệt cho vị trí trong nhóm đầu ở lượt về.

HƯƠNG NGUYỄN