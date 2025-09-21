Thái Nguyên T&T thắng chật vật các nữ cầu thủ trẻ TPHCM

Thái Nguyên T&T phải rất vất vả mới giành trọn 3 điểm trước các cầu thủ trẻ của CLB nữ TPHCM II ở trận đấu sớm thuộc vòng 5 Giải nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2025.

Niềm vui chiến thắng của Thái Nguyên T&T. ẢNH: TÂM HÀ

Trước đối thủ bị đánh giá yếu nhất giải, đoàn quân của HLV Văn Thị Thanh dồn lên tấn công mạnh mẽ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Khi CLB nữ TPHCM II co cụm phòng ngự số đông, sức ép của Thái Nguyên T&T vẫn đủ lớn để tạo ra sự khác biệt. Phút 18, Mỹ Anh tung đường căng ngang chuẩn xác để Lò Thị Hoài bật cao đánh đầu, mở tỷ số cho đội bóng vùng núi.

Bàn thắng giúp Thái Nguyên T&T cởi bỏ áp lực và chơi tự tin hơn với hy vọng gia tăng thêm cách biệt. Bích Thùy cùng đồng đội liên tục gia tăng sức ép nhưng các pha dứt điểm không thể đánh bại được thủ môn Kiều Tiên. Lối chơi quyết liệt, sẵn sàng lăn xả của hàng thủ CLB nữ TPHCM II khiến những toan tính Thái Nguyên T&T không thành.

Sang hiệp 2, thế trận vẫn diễn ra một chiều khi đội bóng của HLV Văn Thị Thanh kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến. Tuy nhiên, điều dễ nhận thấy là các cầu thủ trẻ của CLB nữ TPHCM II gần như không có ý định tràn lên tìm bàn gỡ. Đội bóng do HLV Lưu Ngọc Mai dẫn dắt chọn cách chơi phòng ngự dày đặc, hạn chế bàn thua thay vì mạo hiểm tấn công. Kịch bản này đã lặp lại trong hầu hết các trận từ đầu mùa, trừ lần đối đầu “người chị em” của CLB nữ TPHCM I.

Các nữ cầu thủ CLB nữ TPHCM II thi đấu đầy cố gắng trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn. ẢNH: TÂM HÀ

Bất chấp nỗ lực tấn công không ngừng, Thái Nguyên T&T vẫn không thể tìm thêm bàn thắng nào. Tiếng còi mãn cuộc vang lên, chiến thắng 1-0 được giữ nguyên, vừa đủ để họ có 3 điểm và tạm thời vươn lên vị trí thứ ba với 8 điểm, nhiều hơn một điểm so với Than KSVN nhưng đá nhiều hơn một trận.

Thành quả này giúp Thái Nguyên T&T cải thiện thứ hạng, song cách họ thắng CLB nữ TPHCM II lại phơi bày những hạn chế rõ rệt ở khâu dứt điểm. Trước đội bóng chưa có điểm nào từ đầu giải, việc chỉ thắng sít sao cho thấy hàng công của Bích Thùy và đồng đội cần cải thiện nhiều hơn nếu muốn cạnh tranh một suất trong top 3.

Hai trận đấu còn lại của vòng 5 sẽ diễn ra ngày 22-9 với trận cầu được chờ đợi nhất giữa CLB nữ TPHCM I và Hà Nội. Đây được coi là “chung kết lượt đi” khi Hà Nội, đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử đứng trước cơ hội tạo cách biệt 4 điểm với nhà đương kim vô địch nếu giành chiến thắng. Với việc giai đoạn một chỉ có 5 vòng đấu, kết quả này có thể mang tính bản lề cho cuộc đua vô địch.

Trận thắng nhọc nhằn của Thái Nguyên T&T, cùng trận đại chiến CLB nữ TPHCM I gặp Hà Nội, đang góp phần làm nóng cuộc đua ở nhóm đầu, hứa hẹn một giai đoạn lượt về kịch tính và khó lường.

HƯƠNG NGUYỄN