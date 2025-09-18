Thất bại đáng tiếc khiến CLB nữ TPHCM I mất ngôi đầu

Sai lầm mất bóng ở giữa sân của Huỳnh Như trở thành bước ngoặt khiến CLB nữ TPHCM I nhận thất bại 0-1 trước Than KSVN tại vòng 4 Giải nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2025.

CLB nữ TPHCM (áo đỏ) nhận thất bại đáng tiếc trước Than KSVN. ẢNH: TÂM HÀ

Trước trận, CLB nữ TPHCM I được đánh giá cao nhờ phong độ toàn thắng sau 3 vòng đầu. Tuy nhiên, Than KSVN nhập cuộc đầy tự tin khi dồn ép đối thủ ngay từ những phút đầu. Sau quãng thời gian bị động, đội đương kim vô địch dần kiểm soát lại thế trận nhờ khả năng cầm bóng ở tuyến giữa.

Khi thế trận đang cân bằng, bước ngoặt xảy đến ở phút 26. Huỳnh Như để mất bóng nguy hiểm ở khu vực giữa sân, mở ra pha phản công nhanh cho Than KSVN. Nguyễn Thị Vạn tung đường chuyền chéo sân chuẩn xác, loại toàn bộ hàng thủ CLB nữ TPHCM I để Trúc Hương bứt tốc rồi dứt điểm hạ gục thủ môn Thu Em.

Có bàn mở tỷ số, Than KSVN càng chơi hưng phấn. Đội bóng đất mỏ phòng ngự chặt chẽ, đồng thời vẫn tạo được những tình huống phản công sắc sảo. Phút 39, Thúy Hằng suýt nhân đôi cách biệt với cú sút căng, nhưng Thu Em kịp phản xạ cứu thua.

Huỳnh Như cùng đồng đội phải nỗ lực hơn ở các vòng đấu tiếp theo. ẢNH: TÂM HÀ

Bước sang hiệp 2, HLV Đoàn Thị Kim Chi buộc các học trò dồn lên tìm bàn gỡ. Dẫu vậy, mọi mũi nhọn trên hàng công của CLB nữ TPHCM I đều bị phong tỏa. Những cơ hội nguy hiểm hầu như không xuất hiện, trong khi Than KSVN duy trì được cự ly đội hình và sự tập trung. Chung cuộc, CLB nữ TPHCM I thất bại 0-1. Với 9 điểm sau 4 trận đấu, đương kim vô địch rơi xuống vị trí nhì bảng, kém Hà Nội một điểm. Than KSVN vươn lên đứng thứ 3 với 7 điểm.

Ở trận đấu còn lại, Thái Nguyên T&T có chiến thắng đầu tay sau khi hạ Hà Nam 2-1. Minh Chuyên mở tỷ số cho Thái Nguyên ở phút 35. Đến phút 83, Anh Trân gỡ hòa cho Hà Nam, nhưng chỉ một phút sau, Lò Thị Hoài lập công giúp đội chủ nhà giành trọn 3 điểm. Kết quả này đưa Thái Nguyên T&T lên vị trí thứ 4 với 5 điểm, trong khi Hà Nam vẫn xếp thứ 5 với 1 điểm, ngang bằng CLB nữ TPHCM II nhưng thua hiệu số.

HƯƠNG NGUYỄN