Thầy trò HLV Hajime Moriyasu được hàng nghìn cổ động viên chào đón nồng nhiệt trong ngày trở về Nhật Bản, chính thức khép lại hành trình tại World Cup 2026.

Đội tuyển Nhật Bản về nước trong vòng tay chào đón của người hâm mộ

Đội tuyển Nhật Bản chia thành 3 nhóm di chuyển từ Houston (Mỹ) về Nhật Bản. Tại sân bay Haneda chiều 2-7 (giờ địa phương), khoảng 700 người hâm mộ cùng hơn 100 phóng viên đã có mặt từ sớm để chờ các tuyển thủ. Khi thầy trò HLV Moriyasu xuất hiện, đám đông đồng loạt hô vang những lời cảm ơn vì hành trình giàu cảm xúc của “Samurai Xanh”.

HLV Moriyasu mỉm cười, cúi đầu đáp lại tình cảm của mọi người. Đội trưởng Hiroki Itakura cùng các đồng đội cũng liên tục cúi chào, trong khi Ritsu Doan không ngừng vẫy tay và Junya Ito nở nụ cười thân thiện trước sự cổ vũ từ cổ động viên.

HLV Hajime Moriyasu mỉn cười và cảm ơn người hâm mộ

Không khí tương tự diễn ra tại sân bay Narita, khi có gần 500 cổ động viên tập trung đón một nhóm khác của tuyển Nhật Bản. Khi các tuyển thủ như Takehiro Tomiyasu, Ayase Ueda, Ao Tanaka, Keito Nakamura và Takefusa Kubo xuất hiện, những bài hát cổ vũ quen thuộc cùng tiếng gọi tên các cầu thủ vang lên khắp khu vực nhà ga.

Dù hành trình tại World Cup 2026 khép lại sớm hơn kỳ vọng, sau khi Nhật Bản để thua ngược đáng tiếc 1-2 trước Brazil thuộc vòng 1/32, sự ủng hộ dành cho “Samurai Xanh” không hề suy giảm.

Các tuyển thủ Nhật Bản thoải mái trong ngày trở về quê hương

Bên cạnh đó, World Cup 2026 nhiều khả năng cũng là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của hậu vệ kỳ cựu Yuto Nagatomo. Ở tuổi 39, cựu ngôi sao Inter Milan đã đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ châu Á đầu tiên góp mặt tại 5 kỳ World Cup liên tiếp.

Sau World Cup 2026, mục tiêu tiếp theo của tuyển Nhật Bản sẽ là Asian Cup diễn ra tại Saudi Arabia vào đầu năm sau. “Samurai Xanh” đặt quyết tâm giành lại ngôi vô địch châu Á sau 2 kỳ liên tiếp để tuột danh hiệu vào tay Qatar. Đây cũng được xem là giải đấu quan trọng để bóng đá Nhật Bản khẳng định vị thế số 1 châu lục và là cơ sở để Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản cân nhắc tương lai của HLV Moriyasu.

HỮU THÀNH