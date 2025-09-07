Tuyển Mỹ chưa thắng 7 trận gần nhất trước các đối thủ trong tốp 25

Tham vọng gây sốc của đội tuyển chủ nhà Mỹ tại World Cup 2026 bị đặt dấu hỏi lớn khi mà chưa đầy một năm trước sự kiện, họ liên tục thua các đội trong tốp 25 thế giới. Tất nhiên, tương lai của HLV Mauricio Pochettino cũng đang bị nghi ngờ.

Tuyển Mỹ liên tục thua các đội trong tốp 25 thế giới khi gục ngã 0-2 trước Hàn Quốc.

Đội tuyển Mỹ không có sự chuẩn bị tốt khi chuẩn bị đăng cai World Cup năm sau: liên tục thua các đội trong tốp 25, và các trận đấu trên sân nhà mang cảm giác như những trận đấu trên sân khách khi người hâm mộ cổ vũ cho các đối thủ. “Để tiến tới World Cup, chúng tôi cần xây dựng sự tự tin và mang lại niềm tin cho người hâm mộ, vì vậy thật đáng thất vọng khi thua trận, chắc chắn rồi”, tiền đạo Folarin Balogun chia sẻ sau trận thua 0-2 trong một trận giao hữu trước Hàn Quốc hôm thứ Bảy.

Với 26.500 khán giả cổ vũ cho các ‘Chiến binh Taegeuk’, Son Heung-min đã ghi bàn ở phút 18 và kiến ​​tạo cho Lee Dong-gyeong ghi bàn ở phút 43. Đội tuyển Mỹ, xếp hạng 15 thế giới, chưa thắng trong 7 trận gần nhất trước các đội trong tốp 25, và đã bị dẫn trước 17-3 về hiệu số bàn thắng, bao gồm 11-1 trong năm trận thua liên tiếp. Nhưng HLV Pochettino vẫn duy trì quan điểm lạc quan: “Chúng ta cần phải bắt đầu chiến thắng ngay khi World Cup bắt đầu. Có quá nhiều ví dụ về việc các đội bóng - họ liên tục thắng nhưng khi đến World Cup nhưng lại không đạt được phong độ tốt nhất. Tôi đã từng tham gia đội tuyển Argentina năm 2002, chúng tôi đã đánh bại các đội khác trong 5 năm, rồi đến World Cup nhưng lại bị loại ngay từ vòng bảng”.

Pochettino chỉ ra rằng tuyển Mỹ đã chơi lấn lướt Hàn Quốc trong phần lớn thời gian của trận đấu, với số bàn thắng kỳ vọng là 2,23 từ 17 cú sút, trong khi đội khách chỉ có 0,74 bàn thắng kỳ vọng từ 5 cú sút. Nhưng Hàn Quốc, đội bóng xếp thứ 23 thế giới - đã giành quyền tham dự World Cup lần thứ 11 liên tiếp - vươn lên dẫn trước khi Lee Jae-sung chọc khe cho Son vượt qua hậu vệ Tristan Blackmon và đánh bại thủ môn Matt Freese ở cột dọc xa. Hàn Quốc nhân đôi cách biệt khi Son chạy chỗ đón đường chuyền của Lee Jae-sung và vượt qua Freese. Bóng lăn đến chân Lee Dong-gyeong, người đã đệm bóng vào lưới trống bằng một cú đánh gót. “Chúng tôi quá thụ động và tạo khoảng trống để ghi bàn,” Pochettino nói. “Chúng tôi đã thể hiện sự thiếu giao tiếp, nhưng điều đó là bình thường”.

Son Heung-min ghi bàn ở phút 18 và kiến ​​tạo cho Lee Dong-gyeong ấn định chiến thắng.

Chỉ một nửa đội hình hiện tại tham dự Gold Cup và một số cầu thủ thường xuyên không được triệu tập trong trận đấu với Hàn Quốc, hoặc trận đấu hôm thứ Ba với Nhật Bản - đội bóng xếp hạng 17 - tại Columbus, Ohio. Trong khi Blackmon đã ra sân ngay từ đầu trong trận ra mắt quốc tế ở tuổi 29. Pochettino cho biết người Mỹ không thể được đánh giá “như thể chúng tôi là một đội bóng rất gắn kết hoặc ổn định với một đội hình mà họ đã thi đấu cùng nhau trong bốn năm.”

“Tôi không nghĩ chúng tôi cảm thấy áp lực phải thắng”, hậu vệ phải Sergino Dest, người đã ra sân lần đầu tiên kể từ tháng 3-2024 sau khi hồi phục chấn thương đứt dây chằng chéo trước phải, cho biết. “Rõ ràng là chúng tôi muốn thắng, nhưng đây là trận giao hữu, nên đây là lúc chúng tôi có thể học hỏi. Chúng tôi cần phải luôn sắc bén, bởi vì dù có chơi khá tốt, nhưng nếu không sắc bén dù chỉ một giây, bạn có thể ghi bàn”.

Sau khi thua Mexico trong trận chung kết Cúp Vàng CONCACAF vào tháng 7, đội tuyển Mỹ đã lên kế hoạch đá tám trận giao hữu trước khi các cầu thủ trở lại tập luyện chuẩn bị cho World Cup. Trận mở màn World Cup của đội tuyển Mỹ vào ngày 12-6 sẽ là trận đấu chính thức đầu tiên của họ sau 11 tháng.

THANH TUẤN