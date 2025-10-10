Tuyển Bỉ phải quật ngã đội đầu bảng Bắc Macedonia

HLV Rudi Garcia của tuyển Bỉ

Tuyển Bỉ sẽ tiếp đón Bắc Macedonia tại Planet Group Arena vào thứ Sáu, khi đang đứng nhì bảng J với 10 điểm, kém 1 điểm so với Bắc Macedonia nhưng chơi ít hơn 1 trận. Đội bóng của Rudi Garcia cũng bước vào trận đấu với sự tự tin sau khi giành chiến thắng 6-0 liên tiếp trước Kazakhstan và Liechtenstein trong loạt trận quốc tế gần nhất.

Tại vòng loại World Cup cho giải đấu năm sau tại Hoa Kỳ, Canada và Mexico, chỉ có Na Uy (24) ghi được nhiều bàn thắng hơn Bỉ (17) trong vòng loại khu vực châu Âu. Và với bốn trận đấu còn lại của chiến dịch vòng loại, Garcia tin rằng đội bóng của ông ‘bắt buộc’ phải giành được vị trí dẫn đầu càng sớm càng tốt.

Rudi Garcia nói: "Macedonia sẽ chơi theo cách của mình. Đặc biệt là trong các pha phản công với một số đường bóng dài. Chúng tôi phải tập trung vào sức mạnh của mình và phải chơi tốt hơn so với trận đấu đầu tiên (1-1). Đó là một đối thủ được tổ chức tốt và ghi được ít bàn thắng. Chúng tôi phải vươn lên dẫn đầu bảng đấu vào ngày mai. Điều này có thể đạt được bằng cách chơi với cường độ cao. Hậu vệ số một phải là tiền đạo của chúng tôi, nhưng ngược lại. Tiền đạo số một phải là thủ môn của chúng tôi. Đó sẽ là một câu chuyện chung".

Nhưng tuyển Bỉ có thể sẽ thiếu vắng Charles De Ketelaere, tiền vệ này đã được nghỉ ngơi sau trận hòa 1-1 của Atalanta với Como trước loạt trận quốc tế do bị mỏi cơ. Garcia nói: "Charles đang hồi phục tốt. Tình hình đang ngày càng tốt hơn. Cậu ấy đã tập luyện cùng đội. Cùng với đội ngũ y tế, chúng tôi sẽ quyết định về De Ketelaere vào ngày mai. Liệu cậu ấy có thể ra sân hay không, hay chúng tôi không muốn mạo hiểm? Về phần [Amadou] Onana, điều quan trọng nhất là nhịp độ trận đấu sau chấn thương của cậu ấy".

"Được thi đấu ở Ghent rất thú vị. Vé đã được bán hết trong ba tuần. Ở Brussels, tại sân vận động Baudouin, đôi khi chỉ còn một nửa chỗ trống. Và rồi tình hình cũng diễn ra ở những sân vận động này, giống như ở Anderlecht vậy. Chúng tôi hy vọng sẽ được người hâm mộ cổ vũ."

Kevin De Bruyne: Đừng xem thường Bắc Macedonia

Và mặc dù Bỉ được đánh giá cao hơn về khả năng giành trọn ba điểm ở trận đấu này, Kevin De Bruyne đã nhanh chóng gợi nhắc người hâm mộ về cuộc chạm trán trước đó của họ với đối thủ tuần này. Ezgjan Alioski đã ghi bàn gỡ hòa ở phút 86 cho Bắc Macedonia sau khi Maxim De Cuyper mở tỷ số cho Quỷ đỏ.

"Tại Skopje, chúng tôi đã chơi trận đấu tệ nhất. Những trận đấu vào tháng Sáu luôn khó khăn," De Bruyne nói. "Vào cuối mùa giải. Không phải ai cũng cùng chung một chiến tuyến, nên thắng hay thua cũng là một sự khác biệt".

HOÀNG HÀ