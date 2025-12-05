Tuchel: “Tuyển Anh đủ can đảm để mơ vô địch World Cup”

Trong một cuộc phỏng vấn với ITV News trước thềm lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2026, sự kiện sẽ diễn ra vào đêm thứ Sáu tại Mỹ, HLV Thomas Tuchel đã chia sẻ những hy vọng và lo lắng của mình về đội tuyển Anh.

HLV Thomas Tuchel tin rằng đội tuyển Anh đủ khả năng vô địch World Cup năm sau.

Tuchel tin rằng đội tuyển Anh của ông có đủ khả năng để vô địch World Cup năm sau, và kêu gọi các cầu thủ tin vào điều tương tự: “Chúng tôi đủ can đảm để mơ về điều đó, chúng tôi đủ can đảm để cố gắng và giành chiến thắng! Tôi nghĩ mọi người đều biết chúng tôi không thể hứa chắc rằng mình sẽ vô địch, nhưng người hâm mộ Anh muốn thấy một đội tuyển luôn chiến đấu hết mình, luôn chạy và cống hiến hết mình. Nếu chúng tôi có thể mang điều này vào sân, tôi nghĩ không gì là không thể trong một giải đấu”.

Thậm chí, nhà cầm quân người Đức cũng đã nghĩ về cảm giác nâng cao chiếc cúp World Cup: “Chúng tôi đã vượt qua vòng loại với những kết quả xuất sắc và màn trình diễn tốt một cách nhất quán, và tôi nghĩ chúng tôi đã cùng nhau trưởng thành và cùng nhau xây dựng nên điều gì đó. Trí tưởng tượng của tôi không đủ lớn để tưởng tượng cảm giác nâng cao chiếc cúp World Cup sẽ như thế nào. Nhưng tất nhiên, nó sẽ rất lớn, rất lớn!”.

Tuchel và cả nước Anh sẽ biết điều gì đang chờ đợi họ tại lễ bốc thăm vào thứ Sáu tại Washington. Còn viễn cảnh Scotland cùng bảng thì sao? Mỉm cười, Tuchel chỉ nói rằng điều đó sẽ tạo nên “một trận derby thú vị tại Mỹ”. Cũng có khả năng sẽ có một trận đấu với tuyển Đức vào một thời điểm nào đó trong giải đấu. Liệu có muốn tránh đối đầu vơi đội tuyển quê hương không?, Tuchel nhấn mạnh: “Không! Đối với cá nhân tôi, dẫu sao điều đó sẽ làm tăng thêm cảm xúc và áp lực”.

Tuyển Anh vượt qua vòng loại với những kết quả xuất sắc và màn trình diễn tốt một cách nhất quán.

Dù đội tuyển Anh thi đấu ở đâu và gặp ai, sẽ có những thách thức - trên hết là việc di chuyển nhiều và thời tiết nắng nóng khắc nghiệt. Tuchel sẽ rèn luyện sức mạnh tinh thần cho đội hình trước khi họ đặt chân đến Mỹ: “Chúng tôi sẽ phải chịu đựng và cần phải đến đây với tâm lý đúng đắn. Không có giải pháp cho mọi thứ vì điều đó không thể lường trước được. Liệu cơn giông có sắp đến không? Liệu trận đấu có bị hoãn lại ở phút 80 không? Hay ở phút thứ 8?... Bất kể lịch trình ra sao, bạn ở bảng đấu nào, sẽ có rất nhiều chuyến di chuyển, và đi lại nhiều sẽ dẫn đến sự chậm trễ. Bạn cần phải kiên nhẫn. Bạn sẽ dành rất nhiều thời gian trên máy bay và xe buýt, vì vậy tôi nghĩ rằng cần phải có tư duy đúng đắn, rằng chúng ta phải chấp nhận và vượt qua nó”.

Tuchel chia sẻ rằng đội hình cuối cùng của ông sẽ phản ánh mức độ của những thách thức đó: “Chúng tôi cần đến với những cầu thủ khác nhau phù hợp với giải đấu, phù hợp với đội tuyển, muốn phục vụ cho đội bóng và chấp nhận vai trò của họ bởi vì sẽ có những vai trò khác nhau…Vâng, chúng tôi cần phải rất cụ thể với việc lựa chọn đội hình của mình và hãy nhớ rằng, chúng tôi hy vọng sẽ trụ lại trong 8 tuần”.

Việc Tuchel đưa ra gợi ý rằng một số cầu thủ tên tuổi có thể sẽ vắng mặt, càng gợi lên tò mò về cơ hội của Jude Bellingham. Khi được hỏi liệu đã làm rõ vấn đề với ngôi sao của Rea Madrid sau hành động bực bội của anh vì bị thay ra trong trận đấu với Albania hay chưa, Tuchel nói: “Vâng, tất nhiên rồi. Chuyện gì đã xảy ra khá rõ ràng, nhưng tôi nghĩ các bạn hiểu chúng ta đang ở Washington, ngày mai là lễ bốc thăm World Cup, nên vấn đề không phải là bất kỳ cầu thủ cụ thể nào”.

VIỆT TÙNG