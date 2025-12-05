Wenger tin tưởng World Cup 48 đội không giảm chất lượng

Giám đốc phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA, Arsene Wenger đã bảo vệ việc mở rộng World Cup lên 48 đội tuyển, cho rằng đây “là con số phù hợp” đối với một kỳ giải bóng đá được đánh giá là lớn nhất hành tinh.

Giải đấu năm 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico sẽ là kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội, sau 7 kỳ World Cup trước đó có 32 đội. Đã có những lo ngại rằng việc tăng số đội như vậy sẽ khiến giải đấu trở nên cồng kềnh và làm giảm chất lượng. Tuy nhiên, cựu HLV của Arsenal, Wenger cho biết ông ủng hộ việc tăng số đội. Phát biểu tại một hội thảo trước lễ bốc thăm chia bảng World Cup vào thứ Sáu tại Trung tâm Kennedy, Wenger cho biết: “Tôi tin rằng 48 đội là con số phù hợp. Con số này chưa đến 25% của 211 quốc gia thành viên FIFA. Điều đó có nghĩa là cứ 4 đội thì mới có một đội có cơ hội tham dự. Điều đó có nghĩa là vẫn còn 75% số đội không có mặt”.

Về khả năng chất lượng bị giảm sút, Wenger chỉ ra giải vô địch bóng đá U17 thế giới FIFA gần đây, cũng có 48 đội tham dự. “Tôi khá lạc quan, bởi vì để giành quyền tham dự, bạn cần phải đánh bại các đội bóng cùng Liên đoàn, và đó là một dấu hiệu của chất lượng”, Wenger nói. “Bạn hãy nhìn vào vòng play-off hiện tại, chất lượng cầu thủ và chất lượng của các đội ở đó. Vì vậy, tôi rất lạc quan về điều đó. Chúng tôi đã phải trả lời câu hỏi tương tự tại World Cup U17 và chúng tôi thực sự ngạc nhiên về chất lượng của giải”.

Bước vào giải đấu, cũng có những câu hỏi về chất lượng mặt sân, cũng như cách các đội sẽ đối phó với nhiệt độ có thể vượt quá 90 độ F (32 độ C). Wenger cho biết FIFA đã học được rất nhiều bài học từ FIFA Club World Cup, được tổ chức tại Mỹ vào mùa hè năm ngoái. Ngoài ra, không giống như các kỳ giải trước, địa điểm và thời gian bắt đầu của giải đấu năm 2026 sẽ không được công bố cùng ngày với lễ bốc thăm chia bảng. Thay vào đó, FIFA sẽ tổ chức một sự kiện vào thứ Bảy để công bố lịch thi đấu đầy đủ.

“Chúng tôi khá tự tin rằng chất lượng mặt sân sẽ hoàn hảo vì không có trận đấu nào được diễn ra trong 2 tháng trước giải”, Wenger nói. “Chúng tôi đã học được rất nhiều về cách bảo vệ các đội tốt hơn sau lễ bốc thăm, và hôm thứ Bảy, chúng tôi đã có địa điểm tổ chức các trận đấu cũng như thời gian diễn ra các trận đấu, và chúng tôi đã cân nhắc rất nhiều khả năng tốt nhất để các đội được bảo vệ khỏi cái nóng, cũng như để các cầu thủ có những khoảnh khắc bù nước trong trận đấu…”.

Về việc ông kỳ vọng đội nào sẽ thi đấu tốt, Wenger cho biết Anh sẽ là một trong những ứng cử viên sáng giá, nhưng Pháp là “ứng cử viên sáng giá nhất” nhờ chiều sâu đội hình: “Cá nhân tôi vẫn tin tưởng vào châu Âu, bằng cách cố gắng khách quan nhất có thể, rằng Pháp là ứng cử viên sáng giá chỉ vì một lý do: Đó là quốc gia có nhiều tiền đạo chất lượng hơn bất kỳ đội bóng nào trên thế giới”.

LINH SƠN