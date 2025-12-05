Messi nói về World Cup 2026: “Tôi hy vọng có thể tham dự”

Một sân đấu World Cup siêu lớn đang dần hình thành sau lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết vào thứ Sáu, nhưng siêu sao có lẽ là được mong chờ nhất giải đấu Lionel Messi chưa chính thức xác nhận liệu anh có dự định tham dự hay không.

Lionel Messi vẫn chưa chính thức xác nhận sẽ tham dự World Cup 2026.

Dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Lionel Messi, người sẽ bước sang tuổi 39 khi World Cup 2026 đang diễn ra, Argentina hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia đầu tiên vô địch World Cup liên tiếp kể từ Brazil vào các năm 1958 và 1962. Messi cũng sẽ hướng tới việc kéo dài kỷ lục 26 trận đã chơi, và bước vào giải với 13 bàn thắng trong sự nghiệp - kém 3 bàn so với kỷ lục của Miroslav Klose.

Tuy nhiên Messi, người đã dẫn dắt Argentina kết thúc đầu bảng xếp hạng vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ, vẫn chưa xác nhận liệu mình có giúp đội tuyển quốc gia bảo vệ chức vô địch năm 2022 hay không. “Tôi sẽ nỗ lực từng ngày một - thành thật với bản thân, thực tế và cảm thấy tốt”, Messi trả lời phỏng vấn với ESPN Argentina. “Năm nay tôi cảm thấy rất tốt. Tôi hy vọng mình có thể tham dự. Tôi đã từng nói rằng tôi rất muốn có mặt ở đó. Tệ nhất thì tôi cũng sẽ có mặt để xem trực tiếp.... World Cup là một kỳ World Cup đặc biệt đối với tất cả mọi người, đối với bất kỳ quốc gia nào - đặc biệt là đối với chúng tôi, bởi vì chúng tôi sống theo một cách hoàn toàn khác”.

Siêu sao của Inter Miami cho biết thêm rằng việc thi đấu tại Mỹ sẽ giúp anh dễ dàng cân nhắc việc tham dự giải đấu sẽ bắt đầu vào ngày 11-6. “Chúng tôi đang ở một thời điểm khác trong mùa giải so với ở châu Âu. Chúng tôi sẽ bắt đầu một giai đoạn tiền mùa giải khó khăn vào tháng 1 và sẽ có rất nhiều trận đấu liên tiếp ở giải MLS và CONCACAF Champions League”, Messi nói thêm.

Messi và HLV Lionel Scaloni là những nhân tố quan trọng nhất của đội tuyển Argentina.

Nếu chơi ở World Cup2026, đây sẽ là kỳ World Cup thứ 6 kỷ lục của Messi và cả Cristiano Ronaldo - người vừa giành suất cùng Bồ Đào Nha. Họ sẽ vượt qua huyền thoại Lothar Matthaus (Đức) với 5 lần tham dự. Cầu thủ 8 lần giành Quả bóng Vàng cho biết anh thường xuyên trao đổi với HLV đội tuyển quốc gia Argentina, Lionel Scaloni về vai trò mà anh có thể đảm nhiệm. “Ông ấy luôn nói với tôi rằng ông ấy hài lòng về tôi. Chúng tôi có một mối quan hệ rất tin tưởng, và chúng tôi có thể nói về mọi thứ”, Messi chia sẻ.

Messi, người sẽ dẫn dắt Inter Miami gặp Vancouver Whitecaps trong trận chung kết MLS Cup lịch sử vào thứ Bảy, thừa nhận rằng đội hình tài năng và trẻ trung đang giúp Argentina trở nên mạnh mẽ hơn, và HLV Scaloni sẽ phải đưa ra những quyết định khó khăn trước World Cup. “Những cầu thủ mới liên tục xuất hiện - ngoài những người đã có mặt, những gương mặt mới cũng liên tục xuất hiện. Trong một đội hình như thế này, những cầu thủ mới sẽ dễ dàng hòa nhập hơn”.

PHI SƠN