Tứ kết giải bóng đá U23 châu Á 2026 Việt Nam - UAE (22 giờ 30 ngày 16-1): Đến gần giấc mơ

Các cầu thủ U23 Việt Nam đang nỗ lực từng bước tiến đến trận chung kết như thế hệ đàn anh từng làm vào năm 2018. Lần này, sự hưng phấn cao độ sau chuỗi 3 trận toàn thắng ở vòng bảng như tiếp thêm sức mạnh giúp Đình Bắc và đồng đội thẳng tiến.

Hành trình của U23 Việt Nam hiện nay gợi nhớ đến đoàn quân của HLV Park Hang-seo ở kỳ tích Thường Châu năm 2018. Khi ấy, U23 Việt Nam đã trở thành “khắc tinh” của các đội đến từ Tây Á khi hòa U23 Syria ở vòng bảng và loại U23 Iraq, U23 Qatar ở vòng knock-out sau các loạt sút luân lưu 11m.

Tại giải lần này cũng đã có 2 đội đến từ khu vực Tây Á bị U23 Việt Nam khuất phục ở vòng bảng là U23 Jordan và chủ nhà U23 Saudi Arabia. Điều đó giúp đội lên tinh thần trước cuộc so tài cùng U23 Các Tiểu vương quốc Arap thống nhất (UAE) vào tối 16-1. Lúc này, HLV Kim Sang-sik đang có đội hình đầy đủ và ổn định cả từ phong độ lẫn sự hưng phấn..

U23 Việt Nam và U23 UAE từng nhiều lần so tài trong những năm qua (Ảnh: TUẤN HỮU)

Điều đáng mừng là hệ thống phòng ngự vẫn bảo toàn được bộ khung “cứng nhất”, cũng như trên hàng tấn công, ông Kim Sang-sik có nhiều phương án về lực lượng khi tất cả trong trạng thái sẵn sàng ra sân. Ngoài Lê Phát, Quốc Việt và Đình Bắc, hàng công của U23 Việt Nam còn có “lá bài tẩy” Thanh Nhàn.

U23 Việt Nam đang có nhiều yếu tố thuận lợi để hy vọng sẽ đạt kết quả tốt ở trận đấu này. Dù vậy, với thể thức đá loại trực tiếp, vẫn có nhiều điều mà đoàn quân của HLV Kim Sang-sik nên thận trọng. Đầu tiên là cần những “cái đầu lạnh”, giảm bớt cảm giác thăng hoa sau vòng bảng để trở lại với sự thận trọng vốn có.

Biết người biết ta, đã đem lại thành công cho thầy trò HLV Park Hang-seo 8 năm trước. Tiếp đến là đánh giá đúng đối thủ: Cho dù vào vòng tứ kết với vị trí nhì bảng A, nhưng U23 UAE vẫn là đối thủ rất đáng gờm. Họ có nhiều điểm trội hơn về thể hình, thể lực cũng như chuyên môn.

Qua 3 trận ở vòng bảng, những mảng miếng chiến thuật của đôi bên cũng đã được nhận diện, lúc này chỉ còn chờ sự thể hiện và sự tỏa sáng của các cá nhân ở những thời điểm quyết định.

QUỐC CƯỜNG