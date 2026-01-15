HLV U23 UAE thận trọng trước khả năng tận dụng tình huống cố định của U23 Việt Nam

HLV Marcelo Broli

HLV Marcelo Broli cho biết ông và các cộng sự đã theo dõi kỹ toàn bộ các trận đấu của U23 Việt Nam tại vòng bảng và chuẩn bị phương án chiến thuật riêng. Ông cho biết: “Chúng tôi rất tôn trọng sức mạnh mà Việt Nam đã thể hiện với ba chiến thắng liên tiếp. Ở giai đoạn này, việc hồi phục thể lực là yếu tố then chốt và các cầu thủ của chúng tôi đang có động lực rất lớn”.

Từ đầu giải đến nay, hàng công của U23 Việt Nam thể hiện sự nhạy bén ở những tình huống phối hợp cố định, như là một "bài tủ" mà các học trò của HLV Kim Sang-sik rèn rất kỹ. Đề cập đến việc này, HLV U23 UAE thừa nhận đây là một điểm mạnh đáng gờm và khẳng định đội bóng của ông đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho khâu phòng ngự bóng chết, bởi ở một trận Tứ kết, những chi tiết nhỏ cũng có thể quyết định kết quả.

Cùng tham dự họp báo còn có cầu thủ Ali Al Memari, anh cho rằng kết quả vòng bảng không còn nhiều ý nghĩa khi bước vào vòng loại trực tiếp khi đánh giá về U23 Việt Nam. “Chúng tôi không quan tâm Việt Nam toàn thắng vòng bảng. Ở Tứ kết, mọi thứ đều khác. Toàn đội sẽ tập trung tuyệt đối vào chỉ đạo của huấn luyện viên và nỗ lực hết mình để giành vé vào bán kết”, Ali khẳng định.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 UAE sẽ diễn ra vào 22g30 (giờ VN) ngày 16-1 trên SVĐ Prince Abdullah Sports City Hall (Jeddah, Saudi Arabia).

CAO TƯỜNG