U23 Việt Nam gặp lại người quen ở vòng tứ kết

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã thông báo các tổ trọng tài điều khiển 4 cặp đấu của vòng Tứ kết VCK U23 châu Á 2026. U23 Việt Nam gặp lại người quen là trọng tài từng bắt chính ở U23 Việt Nam gặp U23 Kyrgyzstan ở vòng bảng.

Trọng tài Heydari trong trận U23 Việt Nam - U23 Kyrgyzstan ở vòng bảng.

Theo đó, Theo đó, trọng tài người Iran - Payam Heydari sẽ bắt chính cùng hai trợ lý đồng hương là Farhad Farhadpoor và Ali Ahmadi. Trọng tài thứ tư là Faisal Sulaiman A Albalawi người Saudi Arabia. Các trọng tài VAR là Muhammad Taqi (Singapore) và Jumpei Ida (Nhật Bản).

Ông Payam Heydari là trọng tài có kinh nghiệm và đã có hơn 10 năm cầm còi ở các giải đấu lớn của AFC. Điều thú vị là trận U23 Việt Nam và U23 UAE cũng là trận thứ 2 tại VCK U23 châu Á 2026 trọng tài Payam Heydari được giao nhiệm vụ bắt chính ở trận đấu có sự hiện diện của U23 Việt Nam. Ông đã từng được phân công bắt chính ở trận U23 Việt Nam gặp U23 Kyrgyzstan, trận đấu mà các cầu thủ Việt Nam thắng chung cuộc với tỷ số 2-1.

Hy vọng vận đỏ từ trọng tài Heydari sẽ tiếp tục đồng hành cùng U23 Việt Nam ở vòng Tứ kết. Theo lịch thi đấu, trận U23 Việt Nam và U23 UAE diễn ra lúc 22g30 ngày 16-1, trên sân Prince Abdullah Al Faisal ở Jeddah (Saudi Arabia)

CAO TƯỜNG