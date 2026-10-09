Từ “điểm nghẽn” Aichi-Nagoya đến mục tiêu Doha

Sau mỗi kỳ đại hội, điều quan trọng không chỉ là tổng kết, rút kinh nghiệm mà những bài học phải được xử lý trong chu kỳ tiếp theo.

Ngay sau ASIAD 20, các đội tuyển cần xác định nhóm vận động viên (VĐV) hướng tới ASIAD 21. Mỗi người phải có lộ trình riêng, với thành tích cần đạt qua từng giai đoạn, giải quốc tế cần tham dự, kế hoạch tập huấn, chuyên gia và những mặt chuyên môn phải cải thiện. Kết quả thi đấu là căn cứ để liên tục điều chỉnh.

Môn vật có khả năng lớn ở các kỳ Đại hội châu Á. Ảnh: TÂM NINH

Trước ASIAD khoảng 1-2 năm, chúng ta phải xác định tương đối rõ ai đủ khả năng cạnh tranh huy chương, ai cần thêm thời gian và trường hợp nào không còn phù hợp. Cần tránh tình trạng đến sát đại hội mới xác định lực lượng chính rồi tăng tốc trong thời gian ngắn.

VĐV trọng điểm cần được theo dõi thường xuyên về thể lực, tải vận động, dinh dưỡng, giấc ngủ, chấn thương, khả năng phục hồi và tâm lý. Quan trọng hơn, những dữ liệu này phải được sử dụng trực tiếp để điều chỉnh giáo án.

Khi VĐV quá tải phải giảm khối lượng, phục hồi kém cần tìm nguyên nhân, nguy cơ chấn thương phải được phát hiện và can thiệp sớm. Vì vậy, bác sĩ và các chuyên gia thể lực, dinh dưỡng, phục hồi, tâm lý phải đồng hành thường xuyên với HLV thay vì chỉ tăng cường trước những giải đấu lớn.

Nếu theo chu kỳ đại hội 4 năm/lần, thì năm đầu tiên tập trung hoàn thiện lực lượng chủ lực và kế cận. 2 năm tiếp theo là giai đoạn nâng thành tích thông qua tập huấn, thi đấu quốc tế và cọ xát với đối thủ mạnh. Năm cuối, lực lượng phải tương đối ổn định để hoàn thiện kỹ thuật, kiểm soát chấn thương và tính điểm rơi phong độ cho Doha.

Giữa chu kỳ cần có một đợt đánh giá tổng thể để quyết định tiếp tục, điều chỉnh chương trình hoặc thay đổi mục tiêu. Những VĐV trẻ nổi bật ở địa phương cần sớm được đưa lên tập cùng đội tuyển quốc gia, kèm đầy đủ hồ sơ tập luyện, chấn thương và chỉ số chuyên môn. Quan trọng nhất, mỗi giải pháp phải được chuyển thành đầu việc cụ thể, có người chịu trách nhiệm, thời hạn và tiêu chí kiểm tra.

GIA HUY