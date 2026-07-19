Trước giờ bóng lăn trận chung kết lịch sử Tây Ban Nha – Argentina

Bầu trời New York những ngày này bị bủa vây bởi làn khói mù mịt từ các vụ cháy rừng tại Canada, tạo nên một khung cảnh liêu trai như thể một bức màn nhung đang dần hạ xuống để khép lại một kỷ nguyên. Trận chung kết tại MetLife không chỉ là cuộc tranh hùng vì chiếc cúp vàng, mà còn là một sân khấu trình diễn sự giao thoa giữa bóng đá thuần túy và nền công nghiệp giải trí xa hoa kiểu Mỹ với show diễn giữa giờ kéo dài 11 phút.

Thời gian – Địa điểm – Thời tiết

Giờ Việt Nam: Trận đấu diễn ra lúc 3:00 chiều giờ địa phương (19:00 GMT) Chủ nhật ngày 19-7-2026. Theo giờ Việt Nam, trận chung kết sẽ bắt đầu vào lúc 02:00 sáng thứ Hai, ngày 20-7-2026 .

Trận đấu diễn ra lúc 3:00 chiều giờ địa phương (19:00 GMT) Chủ nhật ngày 19-7-2026. Theo giờ Việt Nam, trận chung kết sẽ bắt đầu vào lúc . Địa điểm: Sân vận động MetLife (được đổi tên tạm thời là Sân vận động New York-New Jersey), East Rutherford, New Jersey, Hoa Kỳ. Sân có sức chứa 82.500 khán giả.

Sân vận động (được đổi tên tạm thời là Sân vận động New York-New Jersey), East Rutherford, New Jersey, Hoa Kỳ. Sân có sức chứa 82.500 khán giả. Thời tiết: Dự báo thời tiết sẽ có nắng và ít ẩm. Sau những ngày bị ảnh hưởng bởi khói cháy rừng từ Canada, chỉ số chất lượng không khí (AQI) vào ngày trận đấu dự kiến sẽ ở mức "trung bình", an toàn hơn cho các hoạt động ngoài trời.

Trọng tài điều khiển trận đấu

Trọng tài chính: Slavko Vincic (Slovenia) . Ông là người Slovenia đầu tiên trong lịch sử được bắt chính một trận chung kết World Cup nam.

. Ông là người Slovenia đầu tiên trong lịch sử được bắt chính một trận chung kết World Cup nam. Các trợ lý: Tomaz Klancnik và Andraz Kovacic (Slovenia).

Tomaz Klancnik và Andraz Kovacic (Slovenia). Trọng tài VAR: Bastian Dankert (Đức) và Nicolas Gallo (Colombia).

Lưu ý: Sự bổ nhiệm này gây chú ý vì đây là trận chung kết thứ hai liên tiếp Argentina gặp một đối thủ châu Âu dưới sự điều hành của tổ trọng tài châu Âu. Trước đó, công tác trọng tài trong các trận đấu của Argentina tại giải đã từng bị khiếu nại (đặc biệt từ phía Ai Cập).

Phát biểu từ HLV

Luis de la Fuente (Tây Ban Nha): Ông tin rằng cả hai đội sẽ trình diễn một lối chơi mà "tài năng và bóng đá đẹp sẽ ngự trị trên tất cả" .

Ông tin rằng cả hai đội sẽ trình diễn một lối chơi mà . Lionel Scaloni (Argentina): Ông bày tỏ niềm tự hào về Lionel Messi: "Được thấy cậu ấy tiến vào trận chung kết theo cách này ở tuổi 39 là điều không tưởng... Chúng ta nên tận hưởng sự hiện diện của cậu ấy vì cậu ấy là một huyền thoại lịch sử".

Đánh giá – Nhận định chuyên gia

Siêu máy tính Opta: Dự đoán Tây Ban Nha là ứng viên vô địch với 59,56% cơ hội lên ngôi, trong khi Argentina có 40,44%. Tính trong 90 phút, tỷ lệ thắng của Tây Ban Nha là 45%, Argentina là 26%, và 29% khả năng hòa.

Dự đoán với 59,56% cơ hội lên ngôi, trong khi Argentina có 40,44%. Tính trong 90 phút, tỷ lệ thắng của Tây Ban Nha là 45%, Argentina là 26%, và 29% khả năng hòa. Các danh thủ ủng hộ Tây Ban Nha:

Michael Owen: Cho rằng Tây Ban Nha là đội bóng xứng đáng nhất nhờ lối chơi tập thể dũng cảm.

Cho rằng Tây Ban Nha là đội bóng xứng đáng nhất nhờ lối chơi tập thể dũng cảm.

Zlatan Ibrahimovic: Tin rằng Tây Ban Nha sẽ áp đảo và kiểm soát trận đấu.

Tin rằng Tây Ban Nha sẽ áp đảo và kiểm soát trận đấu.

John Terry: Khẳng định đội hình của HLV De la Fuente "quá mạnh" so với Argentina.

Khẳng định đội hình của HLV De la Fuente "quá mạnh" so với Argentina. Các danh thủ tin vào Argentina:

Alan Shearer: Đánh giá cao tinh thần đoàn kết và bản lĩnh vượt khó của Argentina, cộng thêm "thiên tài" Messi trong đội hình.

Đánh giá cao tinh thần đoàn kết và bản lĩnh vượt khó của Argentina, cộng thêm "thiên tài" Messi trong đội hình.

Gary Lineker: Nhận định trận đấu là 50-50 và không bao giờ được phép gạch tên Messi.

Tình hình nhân sự – Đội hình dự kiến Cả hai đội đều không ghi nhận ca chấn thương nào trước trận đấu. Tây Ban Nha (4-2-3-1): Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Ruiz; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal.

Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Ruiz; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal. Argentina (4-1-3-2): Martinez; Molina (hoặc Montiel), Romero, Lisandro, Tagliafico; Paredes; De Paul, Fernandez, Mac Allister; Messi, Alvarez. Lưu ý: HLV Scaloni đang cân nhắc khả năng để De Paul đá chính thay cho Giuliano Simeone nhằm tăng cường khả năng kiểm soát trung tuyến trước Rodri và Fabian Ruiz.

Các con số đáng chú ý

Tây Ban Nha: Đội có hàng thủ tốt nhất với 6 trận giữ sạch lưới (kỷ lục trong một kỳ World Cup) và mới chỉ để thủng lưới đúng 1 bàn. Rodri là người chuyền bóng nhiều nhất giải (648 đường chuyền).

Đội có hàng thủ tốt nhất với (kỷ lục trong một kỳ World Cup) và mới chỉ để thủng lưới đúng 1 bàn. Rodri là người chuyền bóng nhiều nhất giải (648 đường chuyền). Argentina: Đội có hàng công mạnh nhất với 19 bàn thắng . Lionel Messi đã góp dấu giày vào 33 bàn thắng trong 33 trận World Cup kể từ năm 2006 (riêng giải này là 8 bàn và 4 kiến tạo).

Đội có hàng công mạnh nhất với . đã góp dấu giày vào 33 bàn thắng trong 33 trận World Cup kể từ năm 2006 (riêng giải này là 8 bàn và 4 kiến tạo). Lịch sử đối đầu: Hai đội đã gặp nhau 16 lần, mỗi đội thắng 6 và hòa 2. Tại World Cup, họ mới chỉ gặp nhau 1 lần duy nhất năm 1966 với chiến thắng 2-1 cho Argentina.

Ưu thế – Bất lợi

Tây Ban Nha:

Ưu thế: Lối chơi tập thể gắn kết, khả năng kiểm soát bóng thượng thừa và hàng phòng ngự kỷ lục.



Bất lợi: Áp lực từ sự kỳ vọng vào một thế hệ vàng mới.

Argentina:

Ưu thế: Sự tỏa sáng của cá nhân Messi, tinh thần "chịu khổ cùng nhau" (suffering together) và kinh nghiệm chinh chiến tại các trận chung kết lớn gần đây.



Bất lợi: Thường phải thi đấu kéo dài sang hiệp phụ hoặc loạt sút luân lưu ở các vòng knock-out.

Đại tiệc âm nhạc (Show diễn)

Đây là kỳ World Cup đặc biệt với hai chương trình biểu diễn lớn:

Lễ bế mạc (13:30 giờ địa phương): Diễn chính bởi rapper Post Malone , cùng sự góp mặt của Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams và YouTuber IShowSpeed. Tài tử Tom Cruise cũng sẽ có màn xuất hiện đặc biệt.

Diễn chính bởi rapper , cùng sự góp mặt của Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams và YouTuber IShowSpeed. Tài tử cũng sẽ có màn xuất hiện đặc biệt. Show giữa giờ (Half-time Show): Dự kiến kéo dài khoảng 11 phút (nhưng giờ nghỉ có thể kéo dài tới 20-25 phút).

Show diễn giữa giờ (half-time show) trong trận chung kết World Cup 2026 hứa hẹn sẽ là một đại tiệc âm nhạc với sự góp mặt của nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới: Các nghệ sĩ biểu diễn chính (Headliners): Justin Bieber, Madonna, Shakira và nhóm nhạc BTS là những cái tên dẫn đầu chương trình biểu diễn này. Các nghệ sĩ và nhóm nhạc đồng hành: Tham gia cùng các ngôi sao trên còn có nam ca sĩ người Nigeria Burna Boy, nhạc trưởng người Venezuela Gustavo Dudamel và dàn hợp xướng PS22 của New York. Giám tuyển: Toàn bộ buổi biểu diễn được giám tuyển bởi Chris Martin, thủ lĩnh của ban nhạc Coldplay. Mục đích của show diễn là nhằm hỗ trợ Quỹ Giáo dục Công dân Toàn cầu của FIFA, với mục tiêu gây quỹ 100 triệu USD để tăng cường tiếp cận giáo dục cho trẻ em. Màn trình diễn dự kiến kéo dài khoảng 11 phút, nhưng tổng thời gian nghỉ giữa hiệp có thể được kéo dài lên từ 20 đến 25 phút để phục vụ việc lắp đặt và tháo dỡ sân khấu ngay trên mặt cỏ. Ngoài ra, cần lưu ý phân biệt với lễ bế mạc diễn ra trước trận đấu, nơi có sự góp mặt của các nghệ sĩ khác như Post Malone (biểu diễn chính), Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams và YouTuber IShowSpeed. Nữ ca sĩ Jennifer Hudson sẽ là người thể hiện quốc ca Hoa Kỳ ngay trước giờ bóng lăn.

LONG KHANG