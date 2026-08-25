Trước chung kết Việt Nam - Thái Lan: Khi "Voi chiến" bị tổn thương

Thất bại 0-2 ngay trên sân nhà ở trận chung kết lượt đi đã đẩy đội tuyển Thái Lan vào thế chân tường. Chưa từng có đội bóng nào trong lịch sử giải đấu lật ngược thế cờ thành công sau khi bị dẫn trước 2 bàn ở vòng knock-out.

Bên cạnh đó, việc thiếu vắng nhiều trụ cột như Chanathip, Theerathon hay Supachai khiến tuyển Thái Lan chịu thêm áp lực từ sự hoài nghi của người hâm mộ. Tuy vậy, “Voi chiến” vẫn được đánh giá là đội bóng giàu kinh nghiệm và bản lĩnh trong những thời điểm khó khăn.

Khủng hoảng nhân sự và những rạn nứt hệ thống

Quyết định không triệu tập lực lượng mạnh nhất cho giải đấu ngoài lịch FIFA Days khiến HLV Anthony Hudson phải đối mặt với nhiều khoảng trống trong đội hình. So với lực lượng từng dự vòng loại Asian Cup 2027, Thái Lan thay đổi tới 10 vị trí ở trận chung kết lượt đi, chỉ giữ lại trung vệ Manuel Bihr.

“Đội hình B” - theo cách gọi của truyền thông Thái Lan - với phần lớn cầu thủ trẻ, còn thiếu kinh nghiệm điều tiết nhịp độ và ứng phó áp lực trong những trận đấu căng thẳng.

Sự tự tin thái quá vào khả năng kiểm soát bóng (64%-66% thời lượng ở lượt đi) đã vô tình lộ ra những điểm yếu chết người. Một mặt họ nhận mình có chất lượng kém hơn, nhưng mặc khác lại muốn thắng Việt Nam chỉ với “đội hình B”.

Sự mâu thuẫn đó đã khiến Thái Lan không kiểm soát được tâm lý thi đấu và bị Việt Nam khai thác các lỗ hổng trong cấu trúc đội hình mỗi khi họ dâng cao.

Ảnh: AFF

Đau đầu "định vị bản thân"

Bóng đá Thái Lan đang đứng trước bài toán khó giữa mục tiêu vươn ra châu lục và áp lực thành tích ở khu vực. Một số chuyên gia, như Wisut Sinpongporn, cho rằng Thái Lan cần hướng tới sân chơi châu Á, chấp nhận dùng ASEAN Cup để thử nghiệm cầu thủ trẻ.

Tuy nhiên, những thất bại liên tiếp trước Việt Nam, từ chung kết ASEAN Cup 2024 đến chung kết SEA Games 33 của lứa U22, đang tạo thêm sức ép lên HLV Anthony Hudson khi người hâm mộ vẫn kỳ vọng đội tuyển duy trì vị thế ở Đông Nam Á.

Dù đang gặp nhiều khó khăn về lực lượng, Thái Lan vẫn là đội tuyển giàu kinh nghiệm với 7 lần vô địch Đông Nam Á. Họ cũng là đội duy nhất từng lật ngược tình thế ở chung kết sau khi thua lượt đi, khi đánh bại Indonesia năm 2016.

Đáng chú ý, Thái Lan là đội gần nhất đánh bại Việt Nam tại Mỹ Đình, với chiến thắng 2-1 trong trận giao hữu tháng 9-2024. Trước đó, dưới thời HLV Kiatisuk, họ từng thắng Việt Nam 3-0 ngay trên sân khách.

Ảnh: AFF

Việt Nam cần “cái đầu lạnh”

Các trụ cột giàu kinh nghiệm của Thái Lan vẫn thể hiện quyết tâm cao. Đội trưởng Sarach Yooyen - người từng 4 lần vô địch khu vực - tự tin khẳng định: “2-0 không phải cách biệt lớn với Thái Lan”.

HLV Anthony Hudson cũng gửi đi thông điệp đanh thép trước chuyến sang Việt Nam: “Chúng tôi sang Việt Nam không phải để đi du lịch”. Tiền đạo trẻ Jehan Afi Mama đặt mục tiêu ghi bàn sớm tại Mỹ Đình để mở ra cơ hội ngược dòng.

Dù đang gặp bất lợi, Thái Lan vẫn là đối thủ đáng gờm nhờ kinh nghiệm, kỹ thuật và quyết tâm. Tuyển Việt Nam nắm lợi thế lớn nhưng không được chủ quan ở trận chung kết lượt về tại Mỹ Đình tối 26-8.

HỒ VIỆT