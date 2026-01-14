Trung tâm thể thao Hà Tĩnh tạm do Phó Giám đốc Phan Vân Trường điều hành

Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Hà Tĩnh đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Thông tin từ Sở VH-TT-DL tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phó Giám đốc Phan Vân Trường được giao nhiệm vụ tạm giữ vai trò điều hành Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTTT tỉnh. Các công việc tập huấn, huấn luyện của các bộ môn vẫn diễn ra bình thường ở thời điểm hiện tại.

Trước đó vào ngày 13-1, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Hà Tĩnh là bà Phan Thị Thu Hường để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tại SEA Games 33-2025 vừa qua, thể thao địa phương này đã có 12 tuyển thủ thi đấu các nội dung trong môn điền kinh, đua thuyền rowing, đua thuyền sailing, karate, bắn súng và bóng đá nam, đóng góp 8 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ vào thành tích chung Đoàn thể thao Việt Nam. Trong đó, một số kết quả HCV được chú ý của tuyển thủ Nguyễn Thị Ngọc (điền kinh), Hoàng Thị Mỹ Tâm (karate), Nguyễn Trung Cường (điền kinh), Dư Thị Bông (rowing)…

Lúc này, nhiều tuyển thủ của thể thao Hà Tĩnh đã được trở lại tập huấn cùng đội tuyển thể thao quốc gia trong đợt tập trung năm mới 2026 chuẩn bị cho các nhiệm vụ chuyên môn. Đội tuyển điền kinh Việt Nam tiếp tục có sự góp mặt của Nguyễn Trung Cường, Nguyễn Thị Ngọc, Trần Đình Sơn, Lê Ngọc Phúc…

MINH CHIẾN