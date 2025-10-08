Trossard bác bỏ tin đồn rời Arsenal: 'Rời đi chưa bao giờ là một lựa chọn'

Leandro Trossard trong màu áo tuyển Bỉ

Trossard gia nhập Pháo thủ từ Brighton vào tháng 1-2023 với mức phí chuyển nhượng ban đầu là 20 triệu bảng, bao gồm 7 triệu bảng phụ phí, và đã trở thành một phần quan trọng trong đội hình của Mikel Arteta kể từ đó. Sau khi đến Bắc London, không cầu thủ nào chơi nhiều trận cho Arsenal trên mọi đấu trường hơn Trossard (132). Trong thời gian đó, tuyển thủ Bỉ đã ghi được 53 bàn thắng (30 bàn thắng, 23 kiến ​​tạo), thành tích chỉ kém Bukayo Saka (74 - 43 bàn thắng và 31 kiến ​​tạo).

Nhưng trong kỳ chuyển nhượng gần đây, Trossard đã được đồn đoán sẽ ra đi, với sự bổ sung Noni Madueke và Eberechi Eze, cùng với sự xuất hiện của Max Dowman. "Luôn có những tin đồn như vậy. Việc ra đi chưa bao giờ thực sự là một lựa chọn. Tôi cảm thấy rất tốt ở Arsenal", Trossard chia sẻ với các phóng viên. "Đầu mùa giải, tôi đã gặp chút khó khăn vì chấn thương. Tôi nghĩ những tin đồn đó xuất phát từ việc anh không được ra sân thường xuyên."

Trossard đã có tám lần ra sân cho Arsenal trên mọi đấu trường mùa này, mặc dù chỉ có bốn lần ra sân ngay từ đầu. Nhưng cầu thủ 30 tuổi này thường xuyên tạo được dấu ấn từ băng ghế dự bị cho đội bóng của Arteta. Kể từ khi ra mắt, Trossard đã tham gia vào nhiều bàn thắng hơn bất kỳ cầu thủ nào khác tại Premier League trên mọi đấu trường (15 bàn, bao gồm 11 bàn thắng và bốn pha kiến ​​tạo).

"Tôi đã có một vài tuần thi đấu tốt, cả về mặt cá nhân lẫn phong độ cùng Arsenal", anh nói thêm. "Cuối cùng tôi cũng đã lấy lại được thể lực, một cầu thủ đang ở phong độ đỉnh cao. Tôi rất vui vì điều đó. Tôi đã thi đấu rất nhiều trong những tuần gần đây, tôi đã làm tốt nhiệm vụ của mình, và tôi cảm thấy rất hài lòng".

Phong độ gần đây của anh đã giúp anh được triệu tập cho trận đấu vòng loại World Cup sắp tới của Bỉ gặp Bắc Macedonia vào thứ Sáu và xứ Wales 3 ngày sau đó. Bỉ đang đứng thứ 2 tại Bảng J với một trận chưa đấu so với đội đầu bảng Bắc Macedonia, mặc dù Trossard thừa nhận những khó khăn mà đội bóng của anh sẽ phải đối mặt tại Planet Group Arena. "Chúng tôi phải giành chiến thắng vào thứ Sáu và đến xứ Wales với tâm trạng tốt," Trossard nói. "Bắc Macedonia cũng có chất lượng. Chúng tôi không thể đánh giá thấp họ, vì vậy chúng tôi phải cố gắng kết thúc trận đấu càng nhanh càng tốt. Nếu chúng tôi tin tưởng vào điều đó, điều đó sẽ xảy ra."

Nếu Trossard ra sân trong cả hai trận đấu của Bỉ vào tháng Mười, anh sẽ chỉ cần thêm một lần khoác áo nữa là đạt đến cột mốc 50 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.

HOÀNG HÀ