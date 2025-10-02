Trẻ hóa đội tuyển bóng đá Việt Nam

Lần đầu tiên dưới "triều đại" của HLV Kim Sang-sik, các cầu thủ trẻ chiếm đến hơn 30% nhân sự của đội tuyển quốc gia. Đây được xem là dấu chỉ trẻ hóa đội tuyển.

Có đến 8 cái tên thuộc biên chế đội tuyển U23 Việt Nam được HLV Kim Sang-sik đưa vào danh sách đội tuyển bóng đá Việt Nam đăng ký thi đấu hai lượt trận với Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra trong tháng 10 này. Có ý kiến cho rằng, vì đây là 2 trận đấu trước đối thủ quá yếu, lại diễn ra tại Việt Nam sau khi Nepal chọn sân Thống Nhất (TPHCM) làm sân nhà do tình hình bất ổn trong nước nên việc HLV Kim Sang-sik sử dụng nhiều cầu thủ trẻ là không có gì đặc biệt.

Tiền đạo trẻ Nguyễn Thanh Nhàn được triệu tập lên đội tuyển bóng đá Việt Nam. Ảnh: P.MINH

Tuy nhiên, nếu nhìn vào danh sách chúng ta sẽ thấy ngoài 8 cầu thủ U23, phần còn lại đều là những trụ cột dày dạn kinh nghiệm, khoác áo tuyển quốc gia suốt từ năm 2018 đến nay. Nếu coi nhẹ đối thủ Nepal, xem đây chỉ là 2 trận đấu tập lẽ ra HLV Kim Sang-sik đã tận dụng để thử nghiệm những gương mặt mới được phát hiện từ V-League hoặc các cầu thủ trước đây hay ngồi dự bị nhằm giúp họ có trải nghiệm thi đấu quốc tế. Bên cạnh đó, song song với đội tuyển quốc gia thì đội U23 hiện cũng đang tập trung để sang UAE tập huấn và thi đấu 2 trận với U23 Qatar. Điều này cho thấy HLV Kim Sang-sik khá coi trọng 2 trận đấu với Nepal và việc đưa nhiều cầu thủ U23 lên tuyển cho thấy ông xem họ là tuyển thủ quốc gia, khởi đầu cho tiến trình trẻ hóa đội tuyển.

Trên thực tế, người tiền nhiệm của ông Kim là HLV người Pháp Philippe Troussier từng làm việc này trước đây nhưng theo cách cực đoan hơn, đó là đưa lên rất nhiều và sử dụng tối đa các cầu thủ trẻ khiến họ bị “ngợp” ở những trận đấu lớn. Trong khi đó, việc duy trì các cựu binh cho thấy HLV Kim Sang-sik đang thực hiện việc trẻ hóa một cách thận trọng hơn. Nhiều khả năng trong 2 trận đấu với Nepal sắp đến, sẽ có một trận hoặc 1 hiệp đấu mà các cầu thủ U23 được tung hết vào sân.

Quyết định trẻ hóa đội tuyển của HLV Kim Sang-sik là tín hiệu đáng mừng từ lứa kế thừa, những người vừa vô địch U23 Đông Nam Á và giành vé dự U23 Asian Cup 2006. Ngoài 8 cầu thủ được lên tuyển, phần còn lại của U23 Việt Nam vẫn dồi dào nhân sự, bao gồm 3 cầu thủ Việt kiều được đánh giá cao về chất lượng khi thể hiện tốt ở V-League là Viktor Lê, Nguyễn Vadim và Trần Thành Trung. Họ sẽ là nòng cốt của U22 Việt Nam tại SEA Games và sau đó là vòng chung kết U23 châu Á. Hàng loạt cuộc kiểm tra lớn ấy được kỳ vọng sẽ xuất hiện thêm những tuyển thủ quốc gia tương lai trong tiến trình xây dựng đội tuyển cho tham vọng dự World Cup 2030.

Giới quan sát đánh giá cao cách làm của HLV Kim Sang-sik. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã có cách tiếp cận phù hợp với bóng đá Việt Nam, vừa duy trì thành tích ngắn hạn nhưng vẫn có kế hoạch xây dựng đội tuyển dài hạn bằng những bước đi chặt chẽ.

Dù có tăng cầu thủ trẻ nhưng thực tế con số này cũng chỉ chiếm 30%, không quá nhiều nhưng bảo đảm mỗi vị trí vẫn được trẻ hóa. Điều này tương tự như cách ông ủng hộ tối đa nhưng vẫn chừng mực trong việc sử dụng nguồn cầu thủ nhập tịch.

