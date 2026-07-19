Trận tranh hạng ba World Cup 2026 chứng kiến kỷ lục 56 năm của Pele bị phá vỡ

Trận tranh hạng ba World Cup 2026 trở thành cột mốc lịch sử tại giải đấu khi Michael Olise của tuyển Pháp phá vỡ kỷ lục tồn tại suốt 56 năm do huyền thoại Pele thiết lập.

Michael Olise của tuyển Pháp trở thành cầu thủ có nhiều kiến tạo nhất tại một kỳ World Cup. ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH VTV

Trước World Cup 2026, Pele nắm giữ kỷ lục với 6 pha kiến tạo tại một kỳ World Cup. Thành tích ấy được huyền thoại Brazil thiết lập ở Mexico năm 1970, tồn tại hơn nửa thế kỷ và từng được xem là một trong những cột mốc khó bị xô đổ nhất lịch sử giải đấu. Tuy nhiên, màn trình diễn xuất sắc của Olise tại trận tranh hạng ba World Cup 2026 diễn ra sáng 19-7 (giờ Việt Nam) đã giúp tuyển thủ Pháp vượt qua Pele để độc chiếm vị trí số 1 với 7 pha kiến tạo.

Hai đường chuyền quyết định của Olise đều dành cho Kylian Mbappe trong hiệp 2 trận tranh hạng ba. Phút 48, tiền vệ sinh năm 2001 thực hiện pha chọc khe tinh tế để Mbappe thoát xuống ghi bàn. Đến phút 66, bộ đôi này tiếp tục phối hợp ăn ý khi Olise kiến tạo để đội trưởng tuyển Pháp hoàn tất cú đúp.

Hành trình lập kỷ lục của Olise trải dài xuyên suốt World Cup 2026. Anh mở đầu bằng pha kiến tạo trong trận gặp Senegal, tiếp tục có 2 đường chuyền thành bàn trước Iraq, thêm 2 kiến tạo ở cuộc đối đầu Thụy Điển và hoàn tất cột mốc lịch sử với 2 lần dọn cỗ trước tuyển Anh. Sự ổn định và khả năng tạo cơ hội liên tục giúp Olise trở thành trung tâm trong lối chơi tấn công của tuyển Pháp, đồng thời là cầu thủ đầu tiên được thống kê có 6 pha kiến tạo từ “bóng sống” trong một kỳ World Cup.

Màn trình diễn của Olise cũng góp phần tạo nên ngày thi đấu đặc biệt của Mbappe. Tiền đạo số 10 lập cú đúp để nâng tổng số bàn thắng tại World Cup lên 22, đồng thời cán mốc 10 bàn ở riêng kỳ World Cup 2026. Chỉ tiếc những cột mốc cá nhân của bộ đôi ngôi sao không thể giúp tuyển Pháp giành chiến thắng trong trận đấu giàu cảm xúc tại Miami (Mỹ).

Không chỉ tỏa sáng ở cấp độ đội tuyển, Olise còn nối dài phong độ ấn tượng từ mùa giải thành công cùng Bayern Munich. Tiền vệ này ghi 15 bàn và có 19 pha kiến tạo tại Bundesliga 2025-2026, góp công lớn giúp đội bóng Đức giành cú đúp quốc nội. Tính trên cả cấp CLB và đội tuyển quốc gia, anh đã có 36 pha kiến tạo trong mùa giải, trở thành một trong những chân chuyền xuất sắc nhất bóng đá thế giới hiện nay.

Ở tuổi 25, Olise vẫn còn nhiều cơ hội chinh phục những cột mốc lớn hơn. Nếu tiếp tục duy trì phong độ và góp mặt ở World Cup 2030, ngôi sao tuyển Pháp hoàn toàn có thể hướng tới những kỷ lục khác trong lịch sử giải đấu.

HỮU THÀNH