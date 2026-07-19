Tranh hạng 3, Anh – Pháp 6-4: Tam sư lần đầu đoạt HCĐ trong cơn mưa bàn thắng

Rạng sáng 19-7, sân Hard Rock ở Miami không chứng kiến một trận đấu “điên rồ hết mức, cởi mở hết mức” giữa Anh và Pháp trong trận tranh hạng ba World Cup. Mười bàn thắng, hai kỷ lục cá nhân bị xô đổ và một triều đại 14 năm chính thức khép lại. Anh thắng Pháp 6-4, giành huy chương đồng, nhưng con số tỷ số chỉ là phần nổi của một câu chuyện lớn hơn.

Nửa đầu tại Hard Rock Stadium khép lại với con số nói lên tất cả: Pháp – Anh 0-4. Một tỷ số hủy diệt, với các pha lập công của Declan Rice (phút 3), Ezri Konsa (phút 18) và Bukayo Saka (phút 37, 46). Một trận đấu mà cả hai đội đều thừa nhận "chẳng ai muốn đá" bỗng biến thành sân khấu riêng của người Anh. Dù tung ra sân đội hình thiếu cả Kane lẫn Bellingham nhưng sự tươi mới là điều dễ nhận thấy ở đoàn quân do HLV Tuchel dẫn dắt.

Và trước một đội tuyển Pháp dù vẫn có Mbappe, Olise trên hàng công nhưng chơi không quyết liệt, đánh mất tuyến giữa, tuyển Anh đã được trao quyền tự do sáng tạo, biến trận đấu trở thành màn biểu diễn của các pha lập công đẹp mắt cùng những nụ cười trên khán đài.

Rice là điểm khởi đầu của mọi câu chuyện. Ở vai trò tiền vệ trung tâm duy nhất trong sơ đồ 4-1-4-1 của Thomas Tuchel, anh mở tỷ số bằng cú sút xa hạ gục Maignan, rồi tự tay kiến tạo để Konsa đánh đầu nhân đôi cách biệt. Pháp đáp trả khá yếu ớt. Chính sự thiếu sắc bén ấy đã trở thành cái bẫy chết người: ngay sau loạt bỏ lỡ, Rashford tung đường chọc khe để Saka ghi bàn thứ ba vào lưới trống trước khi chính tay chạy cánh của Arsenal này dứt điểm ngay trung lộ để “chốt” tỷ số 4-0 đậm đà ở 45 phút đầu tiên.

Trước giờ bóng lăn, cả Didier Deschamps lẫn Thomas Tuchel đều thừa nhận đây là trận đấu mà không cầu thủ nào thực sự khao khát. Nhưng chính vì không còn gánh nặng thành tích, hai đội đã chơi thứ bóng đá cởi mở hiếm thấy. Không toan tính, không phòng ngự tiêu cực, chỉ có tấn công đáp trả tấn công.

Sang hiệp hai, sau khi đưa Dembele vào sân, Pháp khôi phục lại “tam tấu nguyên tử” trên sân, qua đó kịp ghi liên tục 3 bàn, giảm khoảng cách xuống còn 3-4. Tuy nhiên, chỉ trong 10 phút cuối trận, mọi thứ trở lại như cũ khi Anh có thêm 2 bàn, trong đó Saka được trao cơ hội đá phạt đền lập hat-trick, trở thành một trong bốn cầu thủ Anh từng lập hat-trick tại World Cup.

Phía bên kia, Kylian Mbappe cũng kịp ghi thêm 1 bàn, chạm mốc 10 bàn thắng tại một kỳ World Cup, điều mà không ai làm được kể từ Gerd Muller năm 1970. Cú đúp này cũng đưa anh vượt qua Lionel Messi để trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử các vòng chung kết World Cup, với 22 pha lập công. Bàn ấn định 6-4 thuộc về Jude Bellingham.

Khép và mở một kỷ nguyên

Đặt trong bối cảnh lịch sử, chiến thắng này mang ý nghĩa đặc biệt với người Anh. Đây mới là lần thứ ba "Tam sư" thắng ở trận tranh hạng ba World Cup, sau hai lần thua liên tiếp: 1-2 trước Italy năm 1990 và 0-2 trước Bỉ năm 2018. Tạm xem là danh hiệu đầu tiên có được kể từ năm 1966.

Đáng chú ý, đây cũng là kỳ World Cup mà Bellingham có 7 bàn, Harry Kane có 6 bàn, cùng nhau cân bằng và vượt qua thành tích tốt nhất của một cầu thủ Anh trong một kỳ giải, cùng Gary Lineker (1986) và chính Kane (2018). Trong khi đó, trong khi Michael Olise dẫn đầu danh sách kiến tạo giải đấu với 5 pha, chỉ đứng sau kỷ lục 6 kiến tạo của Pele năm 1970.

Với Pháp, trận đấu này là dấu chấm hết cho 14 năm cầm quân của Deschamps — người có 121 chiến thắng, tỷ lệ thắng 77% qua 26 trận tại World Cup, chỉ xếp sau Tele Santana và Lionel Scaloni. Nhưng việc để thủng lưới 6 bàn trong trận chia tay, sau khi cũng bất lực trước Tây Ban Nha ở bán kết, cho thấy hàng phòng ngự Pháp — vốn đã già cỗi và thiếu ổn định trong giai đoạn cuối triều đại Deschamps — là điểm nghẽn thực sự, không chỉ là sự cố nhất thời. Đây là bài toán để lại cho người kế nhiệm.

HỒ VIỆT