Trần Đức Minh may mắn nhận vé vớt vào vòng chính giải Billiards World Cup Bogota 2025

Trần Đức MInh có mặt ở vòng chính

Là giải đấu khởi đầu trong hệ thống 7 giải World Cup do Liên đoàn Billiards thế giới (UMB) tổ chức, Billiards World Cup Bogota quy tụ 149 cơ thủ. Trong đó, 132 cơ thủ phải trải qua 4 vòng loại, chọn ra 15 người xuất sắc nhất bước vào vòng chính, cùng 14 cơ thủ hàng đầu thế giới làm hạt giống và 3 suất đặc cách từ UMB.

Do giải đấu được tổ chức tại Colombia, địa điểm không thuận tiện cho các cơ thủ Việt Nam, nên số lượng tham dự không nhiều. Việt Nam có 4 cơ thủ trong top 14 thế giới gồm: Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh, Trần Thanh Lực, Chiêm Hồng Thái được vào thẳng vòng chính, trong khi Trần Đức Minh, nhà vô địch World Cup TPHCM 2024, phải thi đấu từ vòng loại thứ 4.

Ở vòng loại thứ 4, 36 cơ thủ chia thành 12 bảng, mỗi bảng 3 người, đấu vòng tròn một lượt. 12 cơ thủ nhất bảng cùng 3 cơ thủ nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng chính.

Trần Đức Minh sẽ được đầu tư thi đấu quốc tề nhiều hơn trong năm nay

Được xếp vào bảng J, Trần Đức Minh đã có trận khởi đầu mạnh mẽ trước cơ thủ Hàn Quốc Kim Do Hyun. Ngay lượt cơ đầu tiên, cơ thủ thuộc đơn vị Đồng Nai đã tung ra series 7 điểm. Chưa dừng ở đó, anh tiếp tục có thêm series 6 điểm và 2 series 5 điểm để giành chiến thắng cách biệt 40-11, tỷ lệ trung bình lượt cơ 2,500.

Tuy nhiên ở trận sau đó mang tính chất quyết định gặp cơ thủ Bồ Đào Nha Rui Costa xác định người thắng đi tiếp, Trần Đức Minh lại chơi mờ nhạt. Anh đã thất thủ với tỷ số 33-40 và có chỉ số trung bình lượt cơ thấp 0,939. Tuy nhiên nhờ bùng nổ ở ván đầu có chỉ số cao, anh đạt tỷ số trung bình 1,448 qua 2 trận đấu nên nhận được chiếc vé vớt thứ 3 cho cơ thủ nhì bảng xuất sắc nhất.

Bao Phương Vinh sẽ nằm chung bảng với Trần Quyết Chiến

Vòng chính bắt đầu thi đấu khuya nay gồm 32 cơ thủ, trong đó Việt Nam có 5 cơ thủ. 32 cơ thủ chia thành 8 bảng và không may Trần Quyết Chiến lại rơi vào bảng D cùng chung với người đồng hương Bao Phương Vinh. Cả hai phải chiến đấu với hai cơ thủ Bury (Pháp) và PolyChro (Hy Lạp). Trong khi đó, Trần Đức Minh sẽ nằm bảng A gặp cơ thủ số 1 thế giới Dick Jaspers (Hà Lan), Tellez Erick (Costa Rica) và Cha Myeong Jong (Hàn Quốc). Chiêm Hồng Thái nằm ở bảng C cùng Eddy Merckx (Bỉ), Gonzalez (Colombia), De Bruijn (Hà Lan). Trần Thanh Lực nằm ở bảng F cùng Zanetti (Italia), Karakurt (Thổ Nhĩ Kỳ), Kang Ja In (Hàn Quốc).

GIA MẪN