TPHCM I bảo toàn ngôi đầu bảng dù không thi đấu ở vòng 5 giải VĐQG 2026

Hai trận đấu còn lại của vòng 5 giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2026 diễn ra vào ngày 10-7, cuộc so tài đáng chú ý giữa Hà Nội I và Thái Nguyên T&T đã bất phân thắng bại.

Hà Nội I bất phân thắng bại cùng Thái Nguyên T&T, tạo cơ hội cho TPHCM tiếp tục giữ ngôi đầu bảng.

Đây là hai đội được nhận định là ứng viên sáng giá trong cuộc đua vô địch cùng TPHCM I. Với dàn cầu thủ hùng hậu gồm nhiều tuyển thủ quốc gia, đôi bên đã nhập cuộc rất nhanh cùng quyết tâm giành chiến thắng.

Cơn mưa từ trước trận đấu đã ít nhiều ảnh hưởng đáng kể đến hai đội. Trong thế trận giằng co ấy, Hà Nội I đã kịp có bàn thắng vượt lên dẫn trước ở phút 32 sau pha lập công của Lê Thị Trang (25). Nhưng các cầu thủ Thái Nguyên T&T chứng minh không phải là đối thủ đơn giản với dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm như Bích Thùy, Dương Thị Vân, Minh Chuyên, Nguyễn Thị Vạn…

Chỉ 4 phút sau, đội bóng xứ Chè có bàn gỡ hòa. Tận dụng tình huống lộn xộn trước khung thành Hà Nội I, Ngọc Minh Chuyên (8) dứt điểm chính xác, cân bằng tỷ số 1-1 ở phút 36.

Sang hiệp hai, khi mưa đã ngớt, Hà Nội I là đội kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, các chân sút đội chủ nhà không thể tận dụng thành công, đành chấp nhận kết quả hòa 1-1.

Ở trận đấu còn lại trên sân Cửa Ông, Than KSVN nhập cuộc đầy quyết tâm trước TPHCM II với mục tiêu tìm kiếm chiến thắng đầu tiên. Đội chủ nhà tạo ra sức ép lớn ngay từ đầu trận và hai lần đưa bóng dội xà ngang trong hiệp một.

Phải đến phút 46, Than KSVN mới có bàn mở tỷ số do công của Thanh Thúy. Nhưng chỉ sau đó 3 phút, Xuân Trang kịp ghi bàn gỡ hòa cho đội khách. Khi trận đấu tưởng như sẽ khép lại với tỷ số hòa, Trần Nhật Lan (15) ghi bàn ở phút 87, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà.

Sau lượt 5, dù không thi đấu nhưng TPHCM I tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 12 điểm. Hà Nội I đứng thứ hai với 10 điểm, trong khi Thái Nguyên T&T có 8 điểm, xếp trên Phong Phú Hà Nam (7 điểm). Than KSVN có chiến thắng đầu tiên để vươn lên 3 điểm.

Tin liên quan Phong Phú Hà Nam thắng đậm Hà Nội II trong trận đấu có 3 quả phạt 11m

QUỐC CƯỜNG