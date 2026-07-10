Phong Phú Hà Nam thắng đậm Hà Nội II trong trận đấu có 3 quả phạt 11m

Trận đấu sớm vòng 5 giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2026 diễn ra vào chiều 9-7 giữa Phong Phú Hà Nam và Hà Nội II khép lại với chiến thắng 7-0 nghiêng về đội khách.

Phong Phú Hà Nam có trận thắng cách biệt trước Hà Nội II

Dù thi đấu trên sân nhà nhưng thực lực yếu hơn hẳn đối phương nên các cầu thủ Hà Nội II sớm bị đẩy về sân nhà phòng ngự vất vả. Ngay ở phút thứ 5, các cô gái Hà Nam đã sớm có bàn mở tỷ số. Từ một tình huống tấn công, Cao Thị Linh bị hậu vệ cùng tên của đội chủ nhà là Nguyễn Thị Linh phạm lỗi trong vòng 16m50. Từ chấm phạt 11m, chính Cao Thị Linh thực hiện thành công quả phạt đền, đưa Hà Nam vượt lên dẫn trước.

Bàn mở tỷ số giúp đội khách thi đấu càng thêm hưng phấn. Phút 14, Cao Thị Linh thoát xuống, vượt qua thủ môn Hoài Thương trước khi dễ dàng ghi bàn nhân đôi cách biệt.

Tiếp tục thế trận lấn lướt, các cô gái Hà Nam có thêm một quả phạt 11m ở phút 26 khi Thùy Linh bị phạm lỗi trong vòng cấm. Chính Thùy Linh thực hiện thành công, nâng tỷ số lên 3-0. Chỉ 4 phút sau, Lưu Hoàng Vân xử lý khéo léo, loại bỏ thủ môn Hoài Thương rồi dứt điểm vào khung thành trống, giúp đội khách khép lại hiệp một với lợi thế dẫn trước 4-0.

Phong Phú Hà Nam tạm vào top 3 sau trận thắng trước Hà Nội II.

Diễn biến 45 phút đầu trận là thời gian vất vả cho các cầu thủ trẻ Hà Nội II, họ gần như chỉ biết co cụm chống đỡ sức ép từ đối thủ và không tạo ra được tình huống tấn công đáng chú ý. Thế trận ở hiệp hai không đổi khi đội khách tiếp tục làm chủ trận đấu và ghi thêm 3 bàn thắng, trong đó có 1 lần đến từ pha đá phạt 11m do công Lan Anh.

Hai trận còn lại của vòng 5 diễn ra vào ngày 10-7, gồm:

16 giờ, sân Hà Đông: Hà Nội I - Thái Nguyên T&T

17 giờ, sân Cửa Ông: Than KSVN - TPHCM II.

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LÊ ANH