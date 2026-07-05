Bóng đá trong nước

Đội nữ TPHCM I giành trận thắng thứ 4 liên tiếp

SGGPO

Tiếp tục thể hiện phong độ ổn định, các cầu thủ TPHCM I tiếp tục mạch trận bất bại tại giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2026 khi vượt qua Than KSVN 2-1 vào chiều 5-7.

TPHCM I thẳng tiến ở ngôi đầu bảng sau 4 trận toàn thắng.
TPHCM I thẳng tiến ở ngôi đầu bảng sau 4 trận toàn thắng.

Than KSVN vốn là “kỳ phùng địch thủ” với cô trò HLV Kim Chi khi thường gây khó khăn cho các nhà ĐKVĐ những mùa gần đây. Nhưng thời điểm hiện tại, đội hình Than KSVN có phần suy yếu từ sự ra đi của nhiều trụ cột nên việc bị TPHCM I đánh bại cũng không là bất ngờ.

Sau 3 trận toàn thắng từ đầu giải trước TPHCM II, Hà Nội II và Hà Nội I, các cầu thủ TPHCM I lên tinh thần trong chuyến làm khách trên sân Cửa Ông và giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 2-0. Cả hai bàn thắng của TPHCM I đều do công của Phan Thị Trang.

Ở trận còn lại, Hà Nội I đã gặp nhiều khó khăn trước sức trẻ từ Phong Phú Hà Nam. Dù đá trên sân nhà nhưng Hà Nội I đã bị lép vế ở phần đầu trận và may là họ đứng vững không bị dẫn bàn.

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Hà Nội I thắng nhọc 2-1 trước Phong Phú Hà Nam.

Sau khoảng nửa hiệp đầu, Hà Nội I mới dần lấy lại thế cân bằng và chuyển sang tấn công từ đầu hiệp hai. Nhưng phải đến phút 70, họ mới tung lưới được khung thành đối phương sau pha lập công của Đặng Thị Duyên. Đến phút 82, Hải Yến nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Hai phút sau đó, Hà Nam có bàn rút ngắn xuống còn 1-2 do công của Hồng Yêu. Và đó cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu. Thắng trận thứ 4 liên tiếp, TPHCM I giữ vững ngôi đầu với 12 điểm, Hà Nội I xếp sau (9 điểm), tiếp đến là Thái Nguyên (7 điểm), Hà Nam (4 điểm), cả TPHCM II và Hà Nội II đều cùng 1 điểm, trong khi Than KSVN chưa có điểm nào.

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TPHCM I TPHCM II Than KSVN Hồng Yêu Hà Nội I Hà Nội II Đặng Thị Duyên Sân Cửa Ông Phan Thị Trang Phong Phú Hà Nam

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