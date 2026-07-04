Bóng đá trong nước

Dương Thị Vân lập công giúp Thái Nguyên T&T giành 3 điểm trước Hà Nội II

SGGPO

Đánh bại Hà Nội II với tỷ số 2-0 ngay trên sân khách trong trận đấu sớm của lượt 4 Giải nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2026, Thái Nguyên T&T tạm thời vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng.

Hậu vệ đội Hà Nội II có trận đấu vất cả trước Thái Nguyên T&T với thực lực trội hơn.
Hậu vệ đội Hà Nội II có trận đấu vất cả trước Thái Nguyên T&T với thực lực trội hơn.

Dù thi đấu trên sân khách nhưng với thực lực vượt trội, Thái Nguyên T&T sớm chủ động kiểm soát thế trận và liên tục gây sức ép lên phần sân đối phương. Ở bên kia sân, Hà Nội II đã nhập cuộc với lối đá tập trung phòng ngự chắn từ phần sân nhà.

Trước lối chơi đầy nỗ lực của Hà Nội II, đội khách phải chờ đến phút 32 mới có bàn mở tỷ số. Từ quả phạt góc của Thu Thìn, thủ môn Hoài Thương xử lý không dứt khoát, tạo điều kiện để Thu Trang băng vào dứt điểm cận thành, đưa Thái Nguyên T&T vượt lên dẫn 1-0.

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Dương Thị Vân ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Thái Nguyên T&T.

Sang hiệp hai, Thái Nguyên T&T tiếp tục làm chủ cuộc chơi nhưng gặp không ít khó khăn trong khâu dứt điểm khi cơn mưa khiến mặt sân trơn và bóng ướt. Phải đến phút 85, đội khách mới nhân đôi cách biệt. Từ quả tạt của Thu Thìn, Dương Thị Vân bật cao đánh đầu chính xác, ấn định chiến thắng 2-0. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên Dương Thị Vân ghi được cho Thái Nguyên T&T tại giải VĐQG kể từ khi cô gia nhập đội bóng này từ mùa.

Với 3 điểm giành được, Thái Nguyên T&T có 7 điểm sau 3 trận, tạm vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Hà Nội II tiếp tục đứng thứ sáu với 1 điểm. Đội TPHCM II nghỉ lượt 4.

Lịch thi đấu ngày 5-7:

16 giờ, Sân Hà Đông: Hà Nội I - Phong Phú Hà Nam

18 giờ, Sân Cửa Ông: Than KSVN - TPHCM I

LÊ ANH

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Thái Nguyên T&T Hà Nội II Sân Hà Đông Dương Thị Vân Sân Cửa Ông Hoài Thương Phút 85 Than KSVN Hà Nội I Phong Phú Hà Nam

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