Bóng đá trong nước

TPHCM có 7 cầu thủ tập trung đội tuyển U17 nữ quốc gia

SGGPO

Ngày 23-3, đội tuyển nữ Việt Nam đã chính thức đi vào tập luyện để chuẩn bị tham dự giải U17 nữ châu Á 2026. Đợt tập trung lần này, TPHCM đóng góp 7 cầu thủ.

Đội U17 nữ Việt Nam trong chuyến tập huấn tại Đức hồi cuối năm ngoái.

HLV người Nhật Bản Masahiko đã lên danh sách 30 vận động viên, đội tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam đến ngày 9-4. Ngày 10-4 đội lên đường sang Nhật Bản tập huấn nhằm nâng cao chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế. TPHCM có 7 cầu thủ được triệu tập gồm: Thủ môn Cẩm My; hậu vệ Phương Nghi, Thanh Phương; tiền vệ Hồng Thái, Xuân Trang, Thảo Nguyên, Kim Chi.

Vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026 sẽ diễn ra tại Trung Quốc từ ngày 1-5 đến 15-5-2026, quy tụ những đội tuyển hàng đầu châu lục. Tại giải đấu này, đội tuyển U17 nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng các đối thủ gồm Thái Lan, Myanmar và đội chủ nhà Trung Quốc.

Đây là bảng đấu được đánh giá có tính cạnh tranh cao, đòi hỏi toàn đội phải có sự chuẩn bị kỹ về chuyên môn và tâm lý. Đợt tập trung lần này vì vậy có ý nghĩa quan trọng, là bước chạy đà cần thiết để đội tuyển hướng tới mục tiêu đạt kết quả tốt tại đấu trường châu lục.

LÊ ANH

Từ khóa

U17 nữ châu Á 2026 Cẩm My Phương Nghi Xuân Trang Thanh Phương Hồng Thái Thảo nguyên Kim chi

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn