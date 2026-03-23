TPHCM có 7 cầu thủ tập trung đội tuyển U17 nữ quốc gia

Ngày 23-3, đội tuyển nữ Việt Nam đã chính thức đi vào tập luyện để chuẩn bị tham dự giải U17 nữ châu Á 2026. Đợt tập trung lần này, TPHCM đóng góp 7 cầu thủ.

Đội U17 nữ Việt Nam trong chuyến tập huấn tại Đức hồi cuối năm ngoái.

HLV người Nhật Bản Masahiko đã lên danh sách 30 vận động viên, đội tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam đến ngày 9-4. Ngày 10-4 đội lên đường sang Nhật Bản tập huấn nhằm nâng cao chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế. TPHCM có 7 cầu thủ được triệu tập gồm: Thủ môn Cẩm My; hậu vệ Phương Nghi, Thanh Phương; tiền vệ Hồng Thái, Xuân Trang, Thảo Nguyên, Kim Chi.

Vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026 sẽ diễn ra tại Trung Quốc từ ngày 1-5 đến 15-5-2026, quy tụ những đội tuyển hàng đầu châu lục. Tại giải đấu này, đội tuyển U17 nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng các đối thủ gồm Thái Lan, Myanmar và đội chủ nhà Trung Quốc.

Đây là bảng đấu được đánh giá có tính cạnh tranh cao, đòi hỏi toàn đội phải có sự chuẩn bị kỹ về chuyên môn và tâm lý. Đợt tập trung lần này vì vậy có ý nghĩa quan trọng, là bước chạy đà cần thiết để đội tuyển hướng tới mục tiêu đạt kết quả tốt tại đấu trường châu lục.

