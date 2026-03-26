TPHCM có 2 đại diện tham dự VCK U15 quốc gia 2026

Ngày 26-3, tại trụ sở LĐBĐ Việt Nam (VFF) tiến hành lễ bốc thăm chia bảng cho VCK giải U15 quốc gia 2026, đồng thời giới thiệu nhà tài trợ chính cho giải là Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam. Đây cũng là năm thứ 4 liên tiếp Acecook Việt Nam là Nhà Tài trợ chính cho giải với tên gọi chính thức là giải bóng đá Vô địch U15 Quốc gia – Cúp Modern 2026.

Ông Nguyễn Văn Phú (bên trái) và ông Ngyễn Đức Mẫn trong phần bốc thăm chia bảng.

Vòng chung kết giải bóng đá vô địch U15 Quốc gia – Cúp Modern 2026 là một trong những sân chơi quan trọng, nơi phát hiện và nuôi dưỡng những tài năng bóng đá trẻ, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai của bóng đá nước nhà. Việc đồng hành cùng vòng chung kết, giai đoạn quyết định và hấp dẫn nhất của giải đấu, thể hiện sự tin tưởng và kỳ vọng của Công ty Acecook Việt Nam vào thế hệ cầu thủ trẻ, kế thừa.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thư ký VFF – Nguyễn Văn Phú khẳng định: “Giải bóng đá Vô địch U15 quốc gia là một trong những sân chơi tiêu biểu trong hệ thống đào tạo trẻ, đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện, bồi dưỡng và phát triển các tài năng trẻ cho bóng đá nước nhà. Đây cũng là môi trường để các cầu thủ trẻ thể hiện khát vọng, tinh thần thi đấu và ý chí vươn lên”.

Trên góc độ nhà tài trợ, ông Nguyễn Đức Mẫn – Đại diện công ty Acecook Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng, với sự chuyên nghiệp trong công tác tổ chức của Ban Tổ chức cùng tinh thần thi đấu nhiệt huyết, cống hiến của các cầu thủ trẻ, giải đấu sẽ lan tỏa những giá trị tích cực và thu hút sự quan tâm, cổ vũ của đông đảo người hâm mộ. Qua đó, cùng chung tay đóng góp cho sự phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam”.

Toàn cảnh buổi lễ công bố VCK U15 quốc gia 2026 và nhà tài trợ chinh.

Vòng chung kết năm nay quy tụ 12 đội bóng xuất sắc nhất sau vòng loại. Các đội sẽ thi đấu từ ngày 1-4-2026 đến 14-4-2026 tại Sân vận động Thành Long, TPHCM. Theo kết quả bốc thăm, bảng A gồm: TPHCM, Ninh Bình, Tây Ninh, SLNA I. Bảng B có Quảng Nam, PVF, Thể Công Viettel I, Cần Thơ. Bảng C có Becamex TPHCM, Hà Nội I, Đà nẵng, Đắk Lắk.

Việc tiếp tục trở thành Nhà tài trợ chính cho giải đấu lần này không chỉ khẳng định cam kết của Acecook Việt Nam trong việc đồng hành một cách bền bỉ, kiên tâm cùng nền bóng đá nước nhà kể từ năm 2018 đến nay, mà còn góp phần lan tỏa mạnh mẽ những giá trị của niềm tin và tinh thần trách nhiệm của cộng đồng xã hội đối với mục tiêu phát triển bền vững bóng đá Việt.

HƯƠNG NGUYỄN