Tổng quan vòng loại World Cup 2026 khi bước vào giai đoạn cuối

Cho đến nay, 18/48 quốc gia đã giành được suất tham dự World Cup 2026 - bao gồm 3 nước đồng chủ nhà cùng đương kim vô địch Argentina - và sẽ có một loạt các đội tuyển khác hoàn thành mục tiêu trong loạt trận quốc tế tháng này.

Ở kỳ giải lịch sử chứng kiến sự mở rộng lên 48 đội tuyển và lần đầu diễn ra tại 3 quốc gia Bắc Mỹ, lại khiến các đại diện của châu lục này thiệt thòi khá nhiều. Bắc - Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) có 6 suất trực tiếp thì 3 trong số đó dành cho các chủ nhà Mỹ, Canada và Mexico. Hiện Suriname, Jamaica và Honduras đang đứng đầu bảng đấu vòng loại của mình. Trong đó Jamaica và Honduras có thể sớm giành quyền vào vòng chung kết ngay ở loạt trận tháng 10 này nếu họ thắng cả 2 trận, và hy vọng có sự ủng hộ từ các cặp đấu khác. Ngoài ra, CONCACAF sẽ có thêm 2 suất vào vòng play-off liên lục địa.

Nam Mỹ (CONMEBOL) có 6 suất trực tiếp và một suất vào vòng play-off liên lục địa. Vòng loại CONMEBOL đã kết thúc từ tháng trước, xác định đương kim vô địch thế giới Argentina cùng Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay giành vé. Bolivia sẽ tham dự vòng play-off liên lục địa.

Châu Á (AFC) có 8 suất trực tiếp và một suất vào vòng play-off liên lục địa. Hiện tại đã xác định xong 6 suất khi kết thúc vòng loại thứ 3, bao gồm Australia, Iran, Uzbekistan, Jordan, Hàn Quốc và Nhật Bản. Chỉ còn 2 suất trực tiếp sẽ được quyết định trong tháng này, khi khép lại vòng loại thứ 4 - Hai bảng đấu, mỗi bảng ba đội, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, đội nhất bảng sẽ giành quyền vào vòng chung kết World Cup. Bảng A có sự góp mặt của Qatar, UAE và Oman. Trong khi Saudi Arabia, Iraq và Indonesia tạo thành Bảng B. Đội nhì bảng sẽ thi đấu với nhau trên sân nhà và sân khách vào tháng tới để giành quyền vào vòng play-off liên lục địa.

Châu Đại Dương (OFC) lần đầu tiên có một suất chắc chắn, mà New Zealand đã giành được vào tháng 3. OFC có thể có thêm một suất nữa khi New Caledonia sẽ tham dự vòng play-off liên lục địa.

Châu Phi có 9 suất trực tiếp cộng thêm một suất vào vòng play-off liên lục địa. Hiện tại Morocco và Tunisia đã vượt qua vòng loại, và 7 đội nhất bảng nữa sẽ giành được suất trực tiếp vào World Cup trong thời gian tới. Ai Cập, Senegal, Benin, Cabo Verde, Bờ Biển Ngà, Algeria và Ghana hiện đứng đầu các bảng đấu tương ứng của họ. Bốn đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ chơi ở vòng loại trực tiếp vào tháng 11, và đội chiến thắng chung cuộc sẽ vào vòng play-off liên lục địa.

FIFA gần đây cũng công bố 3 linh vật đại diện cho 3 nước đồng chủ nhà World Cup 2026.

Châu Âu sẽ có 16 đội chắc chắn tham dự World Cup tiếp theo - nhiều hơn bất kỳ châu lục nào khác - và vòng loại hiện đang diễn ra cho đến tháng 11. Tuy nhiên, trong tháng 10 này có thể xác định một số đội sớm hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều khả năng nhất là Pháp, Anh và Tây Ban Nha - 3 đội vô địch World Cup trước đây của châu Âu. Bên cạnh còn có 5 đội khác, bao gồm Croatia (á quân thế giới năm 2018 và bán kết năm 2022) cũng như Slovakia, Thụy Sĩ, Na Uy và Bồ Đào Nha.

Sau khi xác định xong 12 đội đầu bảng giành vé trực tiếp, các đội nhì bảng châu Âu sẽ thi đấu vòng play-off vào tháng 3 năm tới để xác định thêm 4 tấm vé còn lại.

Vòng play-off liên lục địa cũng diễn ra vào tháng 3 tại Mỹ, và sẽ có 6 đội sẽ tham dự. Trong đó Bolivia (Nam Mỹ) và New Caledonia (Châu Đại Dương) đã được xác nhận, cùng 2 đội đến từ CONCACAF và một đội đến từ mỗi khu vực châu Á và châu Phi. Thể thức như sau: 4 quốc gia có thứ hạng thấp nhất của FIFA sẽ thi đấu ở 2 trận bán kết, đội chiến thắng sẽ giành quyền vào thi đấu với một trong 2 đội có thứ hạng cao nhất. Đội chiến thắng ở 2 trận đấu này sẽ giành quyền vào World Cup.

Lễ bốc thăm vòng chung kết World Cup 2026 sẽ được tổ chức tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật John F. Kennedy ở Washington, D.C (Mỹ) vào ngày 5-12-2025. World Cup 2026 sẽ diễn ra trong tháng 6 và tháng 7. Giải khai mạc tại sân Azteca ở Mexico City vào ngày 11-6. Trận chung kết được tổ chức vào ngày 19-7 tại sân MetLife (Mỹ)…

