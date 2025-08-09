Tốn 201 triệu bảng cho hàng công mới - Giờ Man United chỉ còn lo tuyến giữa?

Manchester United đã đồng ý chiêu mộ tiền đạo Benjamin Sesko của RB Leipzig với giá 74 triệu bảng, nâng tổng chi tiêu mùa hè cho hàng tấn công vượt mốc 200 triệu. Nhưng giờ đây, câu hỏi đặt ra là: “Ai sẽ chơi ở tuyến giữa?”

HLV Ruben Amorim quyết tâm tăng đáng kể số bàn thắng của đội sau khi chỉ ghi được 44 bàn ở giải đấu mùa trước, con số tệ nhất kể từ khi xuống hạng năm 1973-1974. Sesko sẽ là bản hợp đồng tấn công thứ ba mùa hè này sau Matheus Cunha và Bryan Mbeumo, nhưng vị trí tiền vệ trung tâm vẫn là một vấn đề đối với Man United, với một hoặc hai dấu hỏi xoay quanh các ứng viên cho hai vị trí này. Điều đó dẫn đến việc câu lạc bộ âm thầm tìm hiểu điều kiện để ký hợp đồng với tiền vệ người Cameroon Carlos Baleba từ Brighton.

Hệ thống của Ruben Amorim và vai trò mới của Fernandes

Trước tiên, ở Man United hiện có những điều không thể điều chỉnh. Hệ thống của Amorim sử dụng hai tiền vệ lùi sâu, hai hậu vệ cánh dâng cao, hai tiền đạo nội tuyến và một trung phong.

Giả định rằng Sesko sẽ là trung phong, với Matheus Cunha chơi phía sau ở cánh trái và Bryan Mbeumo ở cánh phải. Điều này có nghĩa là đội trưởng Bruno Fernandes sẽ đảm nhận một trong hai vai trò tiền vệ lùi sâu.

Fernandes là một cầu thủ đa năng, nhưng không phải là một tiền vệ con thoi. Anh thích di chuyển tự do, cầm bóng và tìm khoảng trống để nhận đường chuyền. Nhưng cầu thủ 30 tuổi người Bồ Đào Nha không phải là người bạn có thể trông cậy vào việc cảnh giác với nguy hiểm. Anh không phải là người sẽ chạy 10 mét để dự đoán và khóa khoảng trống.

Đây dường như là một vấn đề, dù Amorim đã bác bỏ khi được hỏi ông về tuyến giữa cách đây vài tuần. “Bruno chạy rất nhiều”, ông nói. “Có thể trong các pha bứt tốc, anh ấy là một cầu thủ khác, nhưng anh ấy chạy rất nhiều. Anh ấy có sức bền tốt. Anh ấy thông minh. Vấn đề không phải ở đó. Thể lực của Bruno không phải là mối lo. Anh ấy sẵn sàng cho thể lực, dù chơi lùi sâu hay ở vị trí tiền vệ.”

Nếu điều đó chính xác, tại sao Man United lại kín đáo hỏi về Baleba? Cầu thủ của Brighton là một tiền vệ con thoi thực thụ, một người có năng lượng và sức bền, biết tắc bóng và chuyền bóng. Quan trọng hơn, anh chính là kiểu cầu thủ mà Amorim không có trong đội hình.

Ugarte, Mainoo và Casemiro - Nhưng ai là đối tác phù hợp cho Fernandes?

Người gần nhất mà Amorim có là Manuel Ugarte, nhưng tiền vệ người Uruguay chưa chứng tỏ anh xứng đáng với mức giá 50,8 triệu mà United trả cho Paris St-Germain. Việc Ugarte ngồi dự bị suốt trận chung kết Europa League thua Tottenham hồi tháng Năm kể câu chuyện riêng về phong độ của cầu thủ 24 tuổi này.

Tại trận giao hữu ở Atlanta vào Chủ nhật, Ugarte mang bóng ra khỏi khu vực phạt đền thì bị tắc bóng và mất quyền kiểm soát. Everton nhanh chóng phản công và Idrissa Gueye gỡ hòa. Đó là điểm yếu của Ugarte: anh không nhận ra nguy hiểm và để mình bị đối phương tranh chấp ở những khu vực rất nguy hiểm cho đội bóng. Casemiro ít có khả năng mắc sai lầm như vậy hơn. Cầu thủ người Brazil có kinh nghiệm và sự khôn ngoan mà Amorim cần. Anh được ưu tiên đá cặp với Fernandes ở Bilbao. Tuy nhiên, ở tuổi 33, Casemiro không còn di chuyển linh hoạt như trước – và liệu anh có cần chạy nhiều trong thời kỳ đỉnh cao hay không cũng đáng bàn, khi anh chơi trong hàng tiền vệ với Luka Modric và Toni Kroos, những người không hề phung phí bóng.

Man United có Kobbie Mainoo. Nhưng khi nói về đội hình ở Mỹ gần đây, Amorim so sánh phẩm chất của tiền vệ người Anh với Fernandes. Điểm mạnh của Mainoo là tìm khoảng trống và đe dọa khung thành đối phương. Đáng chú ý, trong trận chung kết Euro 2024, khi Mainoo đá chính, anh chơi ở một trong hai vị trí tiền vệ trong sơ đồ mà Amorim sử dụng. Nhưng người đá cùng anh là Declan Rice, một trong những tiền vệ lùi sâu xuất sắc nhất thế giới.

Cầu thủ trong đội hình Man United phù hợp nhất với vai trò con thoi là Toby Collyer, 21 tuổi. Nhưng khó có thể tưởng tượng Collyer được chọn thay Casemiro thường xuyên, và dù sao, cựu cầu thủ học viện Brighton này cũng sắp được cho mượn mùa hè này.

Có cần chi thêm tiền để giải quyết vấn đề?

Nếu không có ai trong đội hình có thể đảm nhiệm vai trò này, Man United phải mang về một người. Tuy nhiên, dù được chấp nhận rằng họ có thể ký Sesko mà không cần bán ai, do hạn chót tiếp theo của Quy định Lợi nhuận và Bền vững là ngày 30- 6 năm 2026, Man United cần bắt đầu đẩy đi những cầu thủ không còn cần thiết – và càng ký thêm người, càng cần nhiều người rời đi.

Alejandro Garnacho, Antony, Jadon Sancho và Tyrell Malacia thuộc nhóm “bom hẹn giờ” không mong muốn, đang tập luyện riêng trong khi câu lạc bộ tìm bến đỗ cho họ. Tiền đạo người Argentina Garnacho đang đàm phán với Chelsea về việc chuyển đến câu lạc bộ London. Việc đẩy hết họ đi không đơn giản, và dự kiến hầu hết các thương vụ sẽ hoàn tất gần ngày chót 1- 9.

Điều đó có nghĩa là Man United có thể phải chờ cho bản hợp đồng tiếp theo. Mọi thứ đưa chúng ta trở lại với Baleba. Brighton đã cho biết họ muốn một khoản phí khổng lồ cho cầu thủ 21 tuổi này, tương tự số tiền 115 triệu mà Chelsea phải chi để ký Moises Caicedo vào năm 2022. Không dễ để thấy Man United có thể đạt được con số đó trong mùa hè này nếu không bán thêm thành viên trong đội hình của Amorim.

Nhưng vấn đề là có thật, vậy nếu không phải Baleba, ai sẽ lấp đầy vai trò tiền vệ đầy rắc rối này?

HỒ VIỆT