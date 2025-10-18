‘Tôi chưa bao giờ cảm thấy tốt hơn thế’: Erling Haaland đang ngày càng hoàn thiện?

Erling Haaland – một lần nữa – lại khởi đầu mùa giải Premier League với một phong độ hủy diệt. Nhưng liệu cỗ máy săn bàn của Manchester City có đang chơi thứ bóng đá hay nhất trong sự nghiệp của mình?

Nếu xét theo những tiêu chuẩn cao đến mức phi lý của chính anh, thật ra Haaland không có khởi đầu mùa giải tốt nhất. Với 9 bàn sau 7 trận, anh đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Premier League, bỏ xa người bám đuổi gần nhất (Semenyo) tới ba bàn. Tuy nhiên, về mặt thống kê, đây lại là khởi đầu "tệ" thứ hai trong bốn mùa giải của anh kể từ khi chuyển đến Anh. Sau khi ghi tới 11 bàn trong 7 trận đầu tiên của mùa giải 2022-23, anh cũng đã có 10 bàn sau 7 trận ở mùa giải 2024-25.

Nhưng đây không phải là những tiêu chuẩn công bằng để đánh giá bất kỳ ai – kể cả Haaland. Những khởi đầu hiệu quả hơn của anh thực chất lại là hai khởi đầu tốt nhất của bất kỳ cầu thủ nào trong kỷ nguyên Premier League. Nói cách khác, người duy nhất ghi nhiều bàn hơn thành tích của Haaland mùa 2025-26 trong bảy trận đầu tiên của bất kỳ mùa giải nào trong lịch sử giải đấu... chính là Haaland.

Và trong khi số bàn thắng ở Premier League lần này không nhiều bằng những mùa trước, có một điều gì đó ở Haaland mùa này trông thật khác biệt. Bằng một cách nào đó, anh dường như còn trở nên xuất sắc hơn. Đó cũng là điều mà chính cầu thủ này tin tưởng.

Haaland đã ghi bàn thắng duy nhất trong chiến thắng 1-0 của Manchester City trước Brentford ngay trước đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Đó là một nỗ lực ấn tượng khi anh gạt bỏ sự đeo bám của hai hậu vệ trước khi dứt điểm lạnh lùng. Sau trận đấu, khi được Sky Sports hỏi liệu anh có đang ở đỉnh cao phong độ hay không, tiền đạo người Na Uy đã trả lời: “Vâng, bạn có thể nói như vậy. Tôi chưa bao giờ cảm thấy tốt hơn bây giờ.”

Bàn thắng đó đồng nghĩa với việc anh đã ghi bàn trong 9 lần ra sân liên tiếp cho cả CLB và đội tuyển quốc gia lần đầu tiên trong sự nghiệp. Sau đó, trong đợt thi đấu quốc tế cuối tuần qua, anh ghi thêm một cú hat-trick vào lưới Israel để nâng chuỗi trận lên con số 10 và vượt mốc 50 bàn thắng quốc tế. Với 10 bàn trong 7 trận gần nhất cho Man City và 9 bàn trong 3 trận gần nhất cho Na Uy, anh đã có một thành tích đáng kinh ngạc: 19 bàn trong 10 trận đấu đó.

Bàn thắng vào lưới Brentford cũng giúp anh làm được điều mà trước đây chưa từng làm được: ghi bàn tại Sân G-Tech Community. Anh hiện đã ghi bàn ở 22 trong số 23 sân vận động anh từng thi đấu tại Premier League (chỉ "tịt ngòi" tại Anfield), đạt tỷ lệ cao nhất so với bất kỳ cầu thủ nào từng ra sân ở nhiều hơn một sân vận động trong lịch sử giải đấu (96%).

Có những dấu hiệu cho thấy anh thực sự đang ngày một hoàn thiện hơn. Về mặt thể chất, Haaland dường như còn khó đối phó hơn đối với các hậu vệ. “Đó là sức mạnh tàn bạo,” Gary Neville bình luận sau bàn thắng của Haaland vào lưới Brentford. “Đó là hình ảnh một trung phong cổ điển đang 'bắt nạt' một trung vệ và sau đó vượt qua một người khác!”

Haaland yêu thích khía cạnh thể chất của trận đấu và thăng hoa khi đối đầu với những hậu vệ cố gắng gây khó khăn cho anh. Sau chiến thắng trước Brentford, anh nói rằng cách tiếp cận quá quyết liệt của trung vệ Sepp van den Berg đã cho anh thêm động lực. Trong cuộc gặp gỡ tại Emirates tháng trước, Haaland đã có một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn khi đối đầu với Gabriel và Saliba của Arsenal, có lẽ là cặp trung vệ hay nhất nước Anh. Nhưng một mình anh đã chiếm lĩnh cả hai, gây khó khăn cho họ suốt cả buổi chiều. Anh ghi một bàn thắng đột phá xuất sắc ở đầu hiệp một sau khi gạt bỏ Gabriel ở giữa sân và bứt tốc bỏ lại Saliba.

Ngày hôm đó, như thường lệ, anh phải làm việc cực kỳ chăm chỉ mà không có nhiều bóng. Anh dành phần lớn thời gian hoàn toàn không tham gia vào lối chơi, trung bình chỉ có 24.2 lần chạm bóng mỗi 90 phút – thấp thứ ba tại Premier League 2025-26 trong số các cầu thủ chơi ít nhất 300 phút.

Nhưng trong khi các đội bóng khác dành phần lớn thời gian để phòng ngự, Haaland lại được yêu cầu pressing ngay từ tuyến đầu. Anh xếp thứ 10 trong số các trung phong và tiền đạo cánh tại Premier League mùa này về tổng quãng đường di chuyển (66.3 km) và thứ bảy về số lần gây áp lực (477). Haaland phải làm việc cực kỳ vất vả để đổi lấy rất ít thời gian cầm bóng, và khi có bóng, anh chắc chắn phải chịu áp lực rất lớn từ các hậu vệ.

Do đó, phần lớn công việc của anh khi có bóng là quay lưng về phía khung thành, liên tục chiến đấu với các hậu vệ, thường chỉ để chuyền bóng cho đồng đội. Đáng chú ý, số lần anh tìm thấy mành lưới đối phương ở Premier League mùa này (9) gần bằng số lần anh chuyền bóng lên phía trước cho đồng đội (11). Điều này là do các hậu vệ luôn áp sát anh: 69.6% số lần chạm bóng của Haaland mùa này diễn ra dưới áp lực "cao" (có đối thủ trong phạm vi hai mét). Nhưng như anh đã nói sau trận Brentford, áp lực đó chỉ thúc đẩy anh, và các con số cho thấy nó không ảnh hưởng đến hiệu suất của anh. Tỷ lệ chuyền bóng thành công của anh chỉ giảm nhẹ – từ 63.2% xuống 62.7% – khi chịu áp lực cao.

Cuối cùng, và có lẽ quan trọng nhất, giá trị xG (bàn thắng dự kiến) trung bình của mỗi cú sút của anh cao hơn bất kỳ mùa giải nào khác (0.27 xG mỗi cú sút), cho thấy anh đang chiếm lĩnh những vị trí ghi bàn tốt hơn và làm điều đó thường xuyên hơn. Mọi bằng chứng đều cho thấy Haaland đang ở trạng thái tốt nhất; rằng khởi đầu nhanh chóng này có thể là sự khởi đầu của một trong những mùa giải ghi bàn thực sự ngoạn mục của anh.

Nhưng mùa giải trước lại là một lời cảnh báo. Haaland đã khởi đầu mùa 2024-25 với 10 bàn sau sáu trận, nhưng sau đó chỉ ghi được ba bàn trong 13 lần ra sân tiếp theo, khiến Man City sa sút. Anh cũng từng tuyên bố "chưa bao giờ cảm thấy tốt hơn" vào tháng 8 năm 2024, nhưng kết thúc mùa giải với "chỉ" 22 bàn thắng tại Premier League. Vậy, liệu lần này có khác biệt? Không thể nói chắc chắn.

HỒ VIỆT