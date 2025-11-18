Tiết lộ đội Ngoại hạng Anh “mệt mỏi” nhất vì AFCON 2025

Hàng loạt đội bóng tại giải Ngoại hạng Anh sẽ phải chuẩn bị cho những sự ra đi của các cầu thủ châu Phi tham dự giải Vô địch các quốc gia châu Phi (AFCON 2025), trong đó có đội thậm chí mất đến 9 trụ cột trong giai đoạn đầu năm mới.

Sunderland có thể sẽ vắng mặt tới 9 cầu thủ vào tháng tới cho AFCON. Ảnh: DAZN

AFCON 2025 sẽ khởi tranh tại Morrocco vào ngày 21-12 và kéo dài đến ngày 18-1 năm 2026, trong đó 24 đội tuyển tham dự có thể chọn triệu tập không dưới 42 cầu thủ đang chơi tại giải Ngoại hạng Anh. Con số trên cho thấy nếu tất cả các cầu thủ châu Phi tại giải Ngoại hạng Anh được triệu tập - có thể một số cầu thủ không được chọn do phong độ, trong khi những người khác như Yoane Wissa của Newcastle United có thể vắng mặt vì chấn thương - chắc chắn rất nhiều CLB bị ảnh hưởng đáng kể.

Bị ảnh hưởng đặc biệt là Sunderland, một đội tân binh nhưng đang bay cao ở vị trí thứ 4 sau 11 vòng đấu. HLV Regis Le Bris có thể sẽ rất biết ơn khi đội đã giành được nhiều điểm số như vậy, bởi vì ông có thể sẽ vắng mặt tới 9 cầu thủ vào tháng tới nếu tất cả các ngôi sao đủ điều kiện tham dự AFCON của ông được các quốc gia tương ứng triệu tập.

Wolves, đội đang chìm sâu ở cuối bảng xếp hạng với chỉ 2 điểm, cũng đối mặt tình thế khó chịu với việc 5 cầu thủ rời đi trong lịch trình căng thẳng cuối năm. Trong khi Crystal Palace, đội có lịch trình bận rộn do phải thi đấu tại châu Âu, có thể phải chiến đấu mà không có ​​4 cầu thủ châu Phi. Nottingham Forest cũng phải xoay xở với đấu trường châu Âu và có thể chứng kiến ​​3 cầu thủ rời đi, tương tự như Man.United, với tân binh mùa hè Bryan Mbeumo nằm trong số 3 cầu thủ có khả năng vắng mặt ở đội một.

Bryan Mbeumo nằm trong số 3 cầu thủ có khả năng vắng mặt ở đội một Man.United.

Ở đầu bảng xếp hạng, nhà vô địch Liverpool sẽ phải chấp nhận sự vắng mặt của ngôi sao Mohamed Salah, trong khi Man.City có thể sẽ chứng kiến ​​Omar Marmoush và Rayan Ait-Nouri được Ai Cập và Algeria triệu tập.

Trong khi một số đội bóng đang chuẩn bị tinh thần cho việc mất đi những cầu thủ chủ chốt, vẫn có một số ít đội bóng ở tốp đầu và cuối bảng không phải lo lắng về việc mất bất kỳ cầu thủ nào. Đội đầu bảng Arsenal sẽ không có cầu thủ nào ra đi vào tháng tới, Chelsea cũng vậy. Hy vọng trụ hạng của Leeds United cũng sẽ được củng cố bởi việc họ sẽ không mất bất kỳ nhân sự chủ chốt nào trong giai đoạn lễ hội quan trọng.

Đội tuyển Ghana là cái tên lớn nhất lỡ mất suất dự vòng chung kết và đó là tin tốt cho những đội bóng như Bournemouth, những đội sẽ không thiếu Antoine Semenyo. Tottenham Spurs cũng không phải lo lắng về việc Mohammed Kudus phải nghỉ thi đấu một tháng ở Ngoại hạng Anh. Brighton cũng có thể tiếp tục triệu tập Yankuba Minteh sau khi Gambia không đủ điều kiện tham dự. Trong khi việc Guinea-Bissau vắng mặt là tin tốt cho Everton, vì tiền đạo Beto sẽ vẫn ở lại Merseyside.

LINH SƠN