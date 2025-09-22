Tiền vệ bị cấm thi đấu Mudryk tạo ngã rẽ bất ngờ

Mykhailo Mudryk cân nhắc cạnh tranh suất trong đội hình… điền kinh Ukraine dự Los Angeles 2028.

Mudryk trưởng thành từ lò đào tạo của Shakhtar Donetsk (Ukraine) trước khi chuyển đến Ngoại hạng Anh cùng Chelsea, với thương vụ đình đám trị giá 70 triệu EUR vào năm 2023. Nhưng sự nghiệp của ngôi sao 25 tuổi này gặp bước ngoặt lớn, khi vào ngày 18-6-2024, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đã xác nhận kết quả xét nghiệm dương tính với chất meldonium, một chất bị cấm sử dụng để tăng cường hiệu suất, mà anh phải nhận từ tháng 12-2023. Hình phạt tối đa cho hành vi này là lên đến 4 năm cấm thi đấu, trừ khi Mudryk có thể chứng minh rằng việc sử dụng doping là vô tình hoặc không cố ý…

Bất chấp lệnh trừng phạt vẫn đang tiếp diễn, Mudryk đã được đưa vào danh sách đội hình chính thức của Chelsea cho mùa giải Ngoại hạng Anh 2025-2026. Tuy nhiên, nếu không chứng minh được mình “vô tội”, cầu thủ có thể phải ngồi ngoài cho đến mùa giải 2028-2029. Ở độ tuổi đó, khoảng 27 hoặc 28 tuổi, việc lấy lại phong độ đỉnh cao trong bóng đá sẽ vô cùng khó khăn. Thậm chí, Chelsea có thể sẽ chấm dứt hợp đồng hiện tại của anh, vốn có thời hạn đến năm 2031.

Và cầu thủ người Ukraine đã chọn không lãng phí thời gian. Anh hiện đang tập luyện cùng đội tuyển chạy nước rút Olympic của đất nước mình để đáp ứng các yêu cầu khắt khe nhằm giành được một suất đại diện cho Ukraine tại Los Angeles 2028. Đầu tiên, Mudryk phải vượt qua vòng tuyển chọn trong nước vào năm 2027, một năm trước Thế vận hội, và sau đó đáp ứng các tiêu chuẩn vòng loại do Liên đoàn Điền kinh Thế giới đặt ra. Mudryk có thể hình tốt và khả năng chạy với tốc độ 36,67 km/h, nên một số người vẫn tin rằng anh có cơ hội giành được một suất tham dự Olympic.

