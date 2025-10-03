Thomas Tuchel có thể gọi lại Jack Grealish và Phil Foden trước Xứ Wales và Latvia

Tháng trước, đội tuyển Anh đã có màn trình diễn tốt nhất và đạt được thành tích tốt nhất kể từ khi Thomas Tuchel tiếp quản gần 1 năm trước. Chiến thắng hủy diệt 5-0 trước Serbia diễn ra trong bối cảnh vắng mặt một số ngôi sao hàng đầu.

Thomas Tuchel và Jack Grealish

Chỉ có 4 cầu thủ trong đội hình xuất phát tại Belgrade đã có hơn 20 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Câu hỏi lớn đặt ra cho HLV trưởng đội tuyển Anh lúc này là, với việc nhiều tên tuổi lớn đã trở lại và sẵn sàng thi đấu, liệu có gọi họ trở lại đội hình xuất phát ngay lập tức hay không?

Câu trả lời là "có": Jude Bellingham và Bukayo Saka sẽ ngay lập tức trở lại đội hình của Tuchel, sau khi họ đã bình phục chấn thương. Cũng sẽ rất bất ngờ nếu Phil Foden, người đang có phong độ cao - bị loại khỏi đội hình trước đó vì màn trình diễn kém cỏi chứ không phải chấn thương - không được gọi lại ngay từ lần đầu tiên được hỏi. Hai bàn thắng và hai pha kiến ​​tạo trong mùa giải này, những thống kê đó vẫn chưa phản ánh hết được phong độ của anh. Foden một lần nữa là cầu thủ xuất sắc nhất của Manchester City trong trận hòa Champions League tại Monaco tuần này - khi Kevin De Bruyne vắng mặt, Foden chính là người dẫn dắt lối chơi của Man City.

Điều thú vị nữa là anh ngày càng được Pep Guardiola sử dụng ở vị trí số 8. Với việc tuyển Anh đang có quá nhiều tài năng ở vị trí số 10, Foden cuối cùng có thể sẽ được ra sân nhiều hơn khi chơi lùi sâu hơn cho đội tuyển quốc gia, ở giữa hàng tiền vệ cùng với Declan Rice. Mặc dù Cole Palmer vẫn vắng mặt vì chấn thương, sự đa năng của Foden có thể là một điểm cộng lớn cho HLV trưởng đội tuyển Anh.

Nói về sự đa năng, Tuchel đã khen ngợi Tino Livramento, người đã được chọn vào vị trí hậu vệ trái, thay thế Myles Lewis-Skelly, tại Belgrade tháng trước. Tuy nhiên, Livramento có thể phải nghỉ thi đấu tới 2 tháng, sau khi phải rời sân bằng cáng trong trận đấu với Arsenal cuối tuần trước, và Lewis-Skelly hiện là lựa chọn thứ hai sau Riccardo Calafiori của Pháo thủ. Trên thực tế, 90 phút của Lewis-Skelly trước Olympiacos tại Champions League là lần đầu tiên anh được đá chính ở cấp CLB (ngoài Cúp Liên đoàn) trong cả mùa giải.

Điều đó có nghĩa là Tuchel đang gặp vấn đề ở vị trí hậu vệ trái, và điều này làm tăng khả năng Tyrick Mitchell của Crystal Palace được triệu tập trở lại đội tuyển Anh lần đầu tiên kể từ năm 2022. HLV trưởng đội tuyển Anh đã có mặt tại Selhurst Park vào thứ Bảy để chứng kiến ​​Mitchell thi đấu xuất sắc trong chiến thắng 2-1 trước Liverpool. Djed Spence của Tottenham, người đã có trận ra mắt quốc tế tại Serbia, vẫn còn trong danh sách.

Chấn thương gân kheo của Trent Alexander-Arnold giúp anh không cần phải đưa ra quyết định khó khăn về việc có nên tham gia (hoặc không) vào đội hình này hay không. Tuy nhiên, việc anh ấy phù hợp với kế hoạch sắp tới của Tuchel như thế nào (nếu anh thực sự đủ thể lực) vẫn là một chủ đề được bàn luận sôi nổi.

Ở vị trí cao hơn, Elliot Anderson chắc chắn sẽ giữ được vị trí trong cả đội hình tuyển Anh và đội hình xuất phát của xứ Wales tại Wembley. Tuchel sẽ muốn xem liệu anh có thể duy trì phong độ xuất sắc trong hai trận đấu quốc tế đầu tiên hay không, và chứng minh mình xứng đáng với chiếc áo số 6 trong tương lai gần.

Ở hàng công, sự vắng mặt của Noni Madueke là một đòn giáng mạnh vào Tuchel. Madueke đã chơi xuất sắc trong hai trận vòng loại World Cup tháng trước, và dường như đã chứng tỏ mình xứng đáng với một suất đá chính thường xuyên cho đội tuyển Anh, nhưng chấn thương đầu gối đã ngăn cản anh tiến xa hơn. Cầu thủ chạy cánh của Arsenal đang chờ chụp chiếu lần hai, với lo ngại rằng anh có thể phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Liệu sự vắng mặt của Madueke có mở ra cơ hội cho Jack Grealish một lần nữa? Vắng mặt trong đội hình quốc tế đã 12 tháng, phong độ của anh tại Everton đã đưa anh trở lại cuộc thảo luận về đội tuyển Anh. Bốn pha kiến ​​tạo trong 8 trận đầu tiên đồng nghĩa với việc anh là lựa chọn số một bên cánh trái cho David Moyes - việc anh có được đưa vào đội hình tuyển Anh hay không có thể cho chúng ta biết rất nhiều về việc liệu anh có còn nằm trong kế hoạch World Cup mùa hè tới của Tuchel hay không.

Trong khi đội tuyển Anh sẽ có trận giao hữu với xứ Wales tại Wembley vào thứ Năm tuần tới, Serbia sẽ gặp Albania hai ngày sau đó trong khuôn khổ vòng loại World Cup tại Bảng K.

Nếu Serbia giành chiến thắng trong trận đấu đó, đội tuyển Anh sẽ biết rằng họ chỉ cần một chiến thắng nữa là có thể chắc chắn giành vé tham dự World Cup mùa hè năm sau - và điều đó sẽ được đảm bảo, nếu đội tuyển Anh có thể thắng tại Latvia trong hai tuần tới.

HOÀNG HÀ