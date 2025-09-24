Thomas Frank: “Tottenham luôn chào đón Harry Kane trở lại”

HLV Thomas Frank của Tottenham đã mở ra cánh cửa cho khả năng Harry Kane trở lại Bắc London, nơi anh rời đi vào năm 2023 với giá 100 triệu bảng để đến Bayern Munich trong khát khao săn tìm những danh hiệu đầu tiên của sự nghiệp.

Sky Sports News đưa tin đầu năm nay rằng Kane có điều khoản giải phóng hợp đồng với Bayern, cho phép anh ra đi với giá 67 triệu bảng vào tháng 1-2025, và giảm xuống còn 54 triệu bảng vào tháng 1-2026. Sau khi đã ghi 13 bàn sau 7 trận mùa giải này, bao gồm cú đúp vào lưới Chelsea tại Champions League, HLV Frank cho biết ông muốn thấy Kane trở lại Tottenham - nơi anh bắt đầu sự nghiệp khi mới 11 tuổi.

“Có rất nhiều người hâm mộ Tottenham, bao gồm cả tôi, muốn thấy Kane trở lại”, Frank nói. “Thành thật mà nói, cá nhân tôi không nghĩ cậu ấy sẽ làm điều đó ngay bây giờ. Cậu ấy có thể sẽ ở lại Bayern và tiếp tục thể hiện tốt. Cậu ấy là cầu thủ ghi bàn hàng đầu năm ngoái. Cậu ấy đã giành chức vô địch và hiện đang chơi rất tốt. Tôi không biết Harry đang nghĩ gì. Bản thân tôi, tôi là một người thích du lịch, tôi cũng thích khám phá mọi thứ, vì vậy cậu ấy đã ở đây nhiều năm rồi, vậy tại sao không tận hưởng thời gian ở Bayern thêm một chút nữa. Nhưng cậu ấy được chào đón. Nếu cậu ấy muốn gia nhập chúng tôi, cậu ấy hoàn toàn được chào đón”.

Sau khi trải qua sự nghiệp chuyên nghiệp không danh hiệu nào tại Tottenham, Kane đã gia nhập gã khổng lồ nước Đức, và đã giành được Bundesliga cùng Siêu cúp Đức ở mùa giải trước. Tiền đạo này rời Spurs với tư cách là cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại của CLB, với 280 bàn thắng sau 435 lần ra sân. Đây là phong độ mà anh đã duy trì kể từ khi chuyển đến Đức, với 98 bàn thắng sau 103 trận. Kane cũng lần đầu giành được Chiếc giày vàng châu Âu, với thành tích 36 ghi bàn thắng ngay trong mùa giải đầu tiên tại Bayern.

Sky Sports News được biết, Kane hiện đang hạnh phúc tại Bayern và không có ý định kích hoạt những điều khoản này trong thời gian tới. Nhưng Spurs có “quyền ưu tiên tiếp cận”. Trước khi rời đi vào đầu tháng này, cựu Chủ tịch Daniel Levy đã xác nhận thỏa thuận quyền ưu tiên đó. Vì vậy nếu Bayern chấp nhận lời đề nghị hoặc điều khoản giải phóng được đáp ứng, thì CLB có quyền đáp ứng. Sau đó, quyết định là tùy thuộc vào Kane.

Kane vẫn còn một mục tiêu cực kỳ quan trọng và điều đó có thể thúc đẩy anh sớm trở lại Preier League. Cựu sao Tottenham có cơ hội lớn nhất vượt qua Alan Shearer để trở thành chân sút xuất sắc nhất lịch sử giải đấu. Anh chỉ kém Shearer 47 bàn tại Ngoại hạng Anh và ở tuổi 32, khi chưa hề có dấu hiệu chậm lại về phong độ, anh hoàn toàn có thể tận hưởng cơ hội để tự mình phá vỡ kỷ lục đó.

VIỆT TÙNG