Thêm trường hợp chấn thương nặng của phụ công Chế Quốc Vô Lít

Phụ công Chế Quốc Lô Vít gặp chấn thương nghiêm trọng khi đang thi đấu. Ảnh: MINH CHIẾN

Trận đấu chiều ngày 14-4 tại Đông Anh (Hà Nội) giữa đội Thể Công Tân Cảng và TPHCM là cuộc so tài quan trọng. Cả 2 đội đều cùng muốn giành chiến thắng để có cơ hội đứng trong nhóm 4 đội xuất sắc đồng thời triển vọng giành vé tham dự Cúp Hùng Vương.

Diễn biến trên sân xảy ra tình huống đáng chú ý nhất là tại ván thứ 4 khi phụ công Chế Quốc Vô Lít (TPHCM) bất ngờ gặp chấn thương lật đầu gối. Chấn thương nặng khiến tay đập này được đồng đội đưa ra sân.

Đáng nói ở thời điểm này, công tác y tế sơ cứu ngay tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) còn chậm trễ. Do đó phải cần một thời gian, Chế Quốc Vô Lít mới được ổn định ngồi ở bên ngoài. Tuy nhiên, chấn thương khiến tay đập này không thể trở lại sân thi đấu và phải băng gối. Sau khi trận đấu kết thúc, Ban huấn luyện đội nam TPHCM đã phải yêu cầu bộ phận y tế của Ban tổ chức đưa xe cáng vào để di chuyển Chế Quốc Vô Lít ra ngoài và ra về bằng xe cứu thương.

Hiện tại, mức độ chấn thương của Chế Quốc Vô Lít chưa được thông báo cụ thể. Tuy nhiên, gần như chắc chắn tay đập này chưa thể sớm trở lại các trận còn lại của đội TPHCM trong vòng 1 giải năm nay. Cựu tuyển thủ quốc gia này là 1 trong những cầu thủ quan trọng của đội hình HLV Huỳnh Văn Tuấn tổ chức thi đấu ở giải năm nay. Khi Chế Quốc Vô Lít không thể thi đấu, hàng chắn của TPHCM không thể khắc chế được các tay đập Thể Công Tân Cảng do đó đội bóng để thua với tỷ số 1-3.

Trước đó trong trận đấu sớm giữa nữ Hà Nội và Thanh Hóa, phụ công Lê Thùy Linh (Hà Nội) đã bị lật cổ chân và phải ra sân. Tạm thời, cầu thủ đang được đội ngũ y tế của đội Hà Nội trị liệu để có thể sớm hồi phục.

