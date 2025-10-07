Thể thao TPHCM tinh gọn để mạnh hơn

Kỳ họp thứ 4 HĐND TPHCM khóa X đã thông qua Nghị quyết quy định về một số chính sách đặc thù đối với huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) thể thao trên địa bàn. Nghị quyết được xây dựng nhằm khắc phục tình trạng mức chi chênh lệch giữa các khu vực sau khi sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, qua đó đảm bảo sự công bằng, đoàn kết, ổn định tâm lý cho lực lượng HLV, VĐV của TPHCM sau sáp nhập.

Bên cạnh đó, Nghị quyết hình thành một nền tảng pháp lý đồng bộ, thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước, công tác đào tạo, huấn luyện và chuẩn bị lực lượng tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, cũng như các giai đoạn tiếp theo.

Sau giai đoạn hợp nhất địa phương, số lượng HLV, VĐV của TPHCM là 4.368 người, trong đó đội tuyển có 1.730 người, đội trẻ là 1.741 người và năng khiếu là 1.167 người. Theo kế hoạch, Sở VH-TT TPHCM sẽ tuyển chọn và sắp xếp lại lực lượng theo chỉ tiêu đề án phát triển ngành thể dục thể thao đến năm 2035 còn 3.560 người (giảm 18% so với thời điểm nhập nguyên trạng), qua đó cũng đã giảm tổng chi dành cho các chế độ dinh dưỡng so với khi sát nhập nguyên trạng.

Trong nghị quyết vừa được thông qua, chế độ đãi ngộ VĐV, HLV đã tăng đáng kể, chủ yếu dành cho ưu đãi VĐV tài năng, khuyến khích thành tích thi đấu đối với HLV, VĐV tại các giải thể thao cấp quốc gia thông qua cơ chế thưởng, tiêu biểu như việc các VĐV đoạt HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc sắp đến sẽ được nhận chế độ 5 triệu đồng/tháng suốt 4 năm, đến kỳ đại hội tiếp theo.

Tinh gọn lực lượng và tăng chế độ đãi ngộ được đánh giá sẽ có “tác động kép” đến ngành thể thao thành phố trong cả trước mắt lẫn lâu dài. Sau sáp nhập hành chính, TPHCM là địa phương có thành tích tốt thứ 2 cả nước sau Hà Nội, căn cứ vào kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc gần nhất (năm 2022).

Mục tiêu của thể thao TPHCM là sẽ vươn lên đứng đầu, tăng tỷ trọng đóng góp lực lượng cũng như huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam tại các kỳ SEA Games, đồng thời “chia lửa” với Hà Nội trong việc đăng cai, tổ chức các sự kiện tầm cỡ châu lục, thế giới.

Tay vợt Nguyễn Hải Đăng giành HCV đơn nam cho cầu lông TPHCM tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Để thực hiện mục tiêu đó, thể thao TPHCM bắt buộc phải đầu tư trọng điểm, chú trọng chất lượng thành tích VĐV, không thể dàn trải cho 52 môn và phân môn hiện có sau khi sáp nhập nguyên trạng. Cần thấy rằng, dù đã có cải thiện chế độ đãi ngộ VĐV đỉnh cao, nhưng mức tăng cũng không quá lớn trong bối cảnh thành phố đang còn nhiều lĩnh vực quan trọng để phân bổ ngân sách.

Trong khi đó, các nhà quản lý thể thao thành phố đang đối diện với thách thức lớn khi vẫn phải duy trì, phát triển hệ thống thể thao phong trào trên địa bàn mới, rộng lớn hơn, đa dạng hơn và cần nhiều nguồn chi hơn.

Thể thao TPHCM cần tận dụng tốt lợi thế của mình đó là sự đông đảo của các tổ chức xã hội nghề nghiệp tương đối đồng bộ ở 3 địa phương trước sát nhập. Hiện thành phố có đến 32 liên đoàn, hiệp hội thể thao thực hiện việc chuyển đổi, hợp nhất, trong đó có những tổ chức đứng đầu cả nước như liên đoàn bóng đá, golf, võ thuật…

YẾN PHƯƠNG