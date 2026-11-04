Thể Công Viettel tìm lại mình trên đất Hàn

Lúc 17 giờ ngày 4-11, Thể Công Viettel sẽ làm khách trước FC Seoul (Hàn Quốc) ở lượt trận thứ tư bảng E AFC Champions League Two 2026-2027 với nỗ lực vượt qua chính mình.

Khuất Văn Khang (phải) và đồng đội tập luyện tại Seoul. Ảnh: TVT

Thử thách từ nhà vô địch Hàn Quốc

FC Seoul đang là đối thủ mang đến nhiều áp lực cho Thể Công Viettel. Đội bóng Hàn Quốc vừa đăng quang K.League 1 mùa giải 2026, sở hữu lực lượng có chất lượng chuyên môn và kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Trong khi đó, đại diện Việt Nam vẫn chưa tìm được sự ổn định cần thiết để cạnh tranh ở bảng E.

Thất bại 0-5 ở trận lượt đi tại Hàng Đẫy cho thấy những hạn chế của Thể Công Viettel. Họ gặp khó trong việc kiểm soát khu trung tuyến, tổ chức phòng ngự và duy trì cự ly đội hình trước sức ép liên tục của đối thủ. Đây là những vấn đề cần được khắc phục Phan Tuấn Tài và đồng đội có màn trình diễn tích cực hơn tại Seoul.

Sau ba lượt trận, Thể Công Viettel mới giành được 1 điểm, đứng cuối bảng E. Trước đó, đội hòa Melbourne Victory 1-1 và để thua Persib Bandung 0-1. Cục diện hiện tại khiến cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp trở nên khó khăn, đòi hỏi họ chơi có hiệu quả trong những lượt trận còn lại.

HLV Almeida cùng các học trò quyết làm mới mình ở đất khách Seoul. Ảnh: TVT.

FC Seoul cũng có động lực giành điểm trên sân nhà để chiếm ưu thế. Vì vậy, Thể Công Viettel khó có thể trông chờ đối thủ chơi thăm dò hay thận trọng. Khả năng chịu sức ép, tổ chức phòng ngự và tận dụng những tình huống phản công sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội của đại diện đến từ Việt Nam.

Tìm lại bản lĩnh đội bóng áo lính

Một trong những điểm đáng chú ý trước chuyến làm khách lần này là sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Sau khi chia tay HLV Velizar Popov vào tối 31-10, Thể Công Viettel nhanh chóng bổ nhiệm chuyên gia người Brazil Almeida De Azevedo Silva vào vị trí HLV trưởng.

Ông Almeida từng đảm nhiệm vai trò trợ lý, phụ trách công tác huấn luyện thủ môn tại đội bóng từ tháng 7-2024. Quãng thời gian gắn bó giúp nhà cầm quân người Brazil có sự am hiểu về lực lượng, đặc điểm của từng cầu thủ cũng như môi trường hoạt động của CLB. Bên cạnh đó, ông sở hữu bằng huấn luyện viên Pro và từng làm việc trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp tại Brazil, châu Á và Trung Đông.

Tuy nhiên, trận ra mắt trên cương vị mới lại diễn ra trước một đối thủ có trình độ cao, trong bối cảnh đội bóng đang chịu nhiều sức ép. HLV Almeida sẽ phải nhanh chóng tìm phương án ổn định hệ thống phòng ngự, cải thiện khả năng phối hợp giữa các tuyến và khơi dậy tinh thần thi đấu cho các học trò. Đây là nhiệm vụ không dễ dàng khi thời gian chuẩn bị khá ngắn.

Thể Công Viettel hăng say tập luyện trên đất khách cho trận tái đấu Seoul chiều 4-11. Ảnh: TVT

Với Thể Công Viettel, điều cần thiết lúc này là tìm lại sự chắc chắn trong lối chơi. Đội bóng cần hạn chế những sai sót cá nhân, tăng khả năng hỗ trợ phòng ngự và chủ động hơn trong các phương án triển khai bóng. Những cầu thủ giàu kinh nghiệm như cựu tuyển thủ Doãn Ngọc Tân, Triệu Việt Hưng, Nhâm Mạnh Dũng, đội trưởng Phan Tuấn Tài cùng các gương mặt trẻ cần thể hiện vai trò rõ nét hơn trong việc duy trì sự tập trung và tổ chức đội hình.

Chuyến làm khách tại Hàn Quốc cũng thời cơ cho ông Almeida đánh giá thực chất năng lực đội hình, từ đó có thêm cơ sở xây dựng phương án cho chặng đường tiếp theo. Sau trận đấu này, Thể Công Viettel sẽ trở về thi đấu tại V-League để sớm cải thiện thành tích.

Trong hoàn cảnh hiện tại, một kết quả tích cực trước FC Seoul là “liều doping” tinh thần rất tốt. Dù vậy, điều người hâm mộ chờ đợi trước hết là hình ảnh một Thể Công Viettel có tổ chức, thi đấu quyết tâm và thể hiện được bản sắc của đội bóng áo lính. Chuyến đi Seoul là bước đi đầu tiên để tân HLV Almeida bắt đầu hành trình ổn định lại đội bóng.

Tại cuộc họp báo trước trận gặp FC Seoul, HLV trưởng Guilherme Almeida thừa nhận: “Chúng tôi biết đây sẽ là trận đấu rất khó khăn khi thi đấu với đội bóng vô địch K-League. Chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kế hoạch của toàn đội và sẽ cố gắng thi đấu kỷ luật để có trận đấu tốt”. Nhà cầm quân người Brazil đồng thời khẳng định: “Chúng tôi sẽ cố gắng tập trung vào trận đấu để thay đổi tình hình khó khăn hiện tại”. Trong khi đó, cầu thủ Wesley Nata thể hiện quyết tâm: “Chúng tôi đang có thử thách lớn và đây là trận đấu khó khăn. Nhưng chúng tôi đã sẵn sàng và Thể Công Viettel luôn luôn chơi để hướng đến chiến thắng”.

GIA HUY