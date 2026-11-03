Asian Cup lùi lịch, tuyển Việt Nam tính lại đường dài

Quyết định dời Asian Cup 2027 sang cuối năm 2027 của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) khiến kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam thay đổi đáng kể. Quỹ thời gian được kéo dài gần một năm, nhưng đi cùng cơ hội là những thách thức mới về lực lượng, phong độ lẫn sự ổn định trên băng ghế huấn luyện.

Tuyển Việt Nam hy vọng các cựu binh vẫn giữ vững phong độ khi cuộc chơi châu Á lùi 1 năm. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thêm thời gian, thêm những tính toán

Theo thông báo ngày 3-11, AFC quyết định chuyển vòng chung kết Asian Cup 2027 từ ngày 7-1 đến 5-2-2027 sang thời gian từ ngày 23-12-2027 đến 21-1-2028. Nguyên nhân xuất phát từ tình hình bất ổn tại khu vực Trung Đông, ảnh hưởng đến công tác tổ chức, hậu cần và di chuyển. Phương án điều chỉnh này vẫn cần được FIFA phê duyệt.

Với đội tuyển Việt Nam, thay đổi trên đồng nghĩa những kế hoạch chuẩn bị cho sân chơi lớn nhất châu lục phải được tính toán lại. Thay vì bước vào giải đấu sau hơn hai tháng nữa, thầy trò HLV Kim Sang Sik có thêm gần một năm để hoàn thiện đội hình, điều chỉnh lối chơi và tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Đây là khoảng thời gian đáng giá trong bối cảnh đội tuyển đang thực hiện quá trình chuyển giao lực lượng. Những cầu thủ trẻ trưởng thành từ các đội U23 có thêm cơ hội khẳng định năng lực tại V-League, cạnh tranh vị trí với các đàn anh. Một số trụ cột đang gặp vấn đề về thể lực, chấn thương cũng có điều kiện hồi phục, tìm lại phong độ trước khi bước vào giải đấu quan trọng.

Tuy nhiên, thêm thời gian chưa chắc đồng nghĩa với việc đội tuyển sẽ mạnh hơn. Phong độ cầu thủ luôn biến động, trong khi sự phát triển của các đối thủ cũng diễn ra liên tục. Những nhân tố đang đạt trạng thái tốt hiện nay có thể đối diện nguy cơ sa sút, chấn thương hoặc đánh mất vị trí khi giải đấu chính thức khởi tranh.

Đội tuyển Việt Nam sẽ phải điều chỉnh lại kế hoạch do Asian Cup 2027 lùi lại 1 năm. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đội tuyển Việt Nam đã xác định được các đối thủ ở vòng bảng gồm Hàn Quốc, UAE và Yemen. Đây là thử thách lớn, đòi hỏi sự chuẩn bị vượt ra ngoài phạm vi những trận đấu tại Đông Nam Á. Để tạo được sức cạnh tranh trước các đối thủ có nền tảng thể lực, tốc độ và trình độ tổ chức tốt, đội tuyển cần tận dụng hiệu quả từng đợt tập trung, nhất là các trận giao hữu chất lượng.

Đợt hội quân tháng 11 này, với những cuộc đối đầu Kyrgyzstan và Đài Loan (TQ), vì thế vẫn mang ý nghĩa quan trọng. HLV Kim Sang Sik có cơ hội tiếp tục đánh giá nhân sự, thử nghiệm các phương án chiến thuật, đồng thời tìm kiếm những lựa chọn mới cho hành trình phía trước.

Khó khăn lớn trên băng ghế huấn luyện

Điều đáng quan tâm hơn cả là tương lai HLV Kim Sang Sik. Hợp đồng hiện tại giữa nhà cầm quân người Hàn Quốc và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ kết thúc vào tháng 2-2027, trong khi Asian Cup phải đến cuối tháng 12-2027 mới khởi tranh theo lịch điều chỉnh.

Nếu giải đấu diễn ra đúng kế hoạch ban đầu, thành tích tại Asian Cup chính là cơ sở quan trọng để đánh giá quá trình làm việc của ông Kim. Nay thời điểm tranh tài thay đổi, VFF phải cân nhắc sớm hơn về định hướng nhân sự và chiến lược phát triển đội tuyển.

Những thành công tại sân chơi khu vực thời gian qua đã tạo nền tảng tích cực cho HLV Kim Sang Sik. Tuy nhiên, Asian Cup mang đến yêu cầu chuyên môn cao hơn nhiều. Khả năng tổ chức phòng ngự trước các đối thủ mạnh, chiều sâu đội hình và bản lĩnh thi đấu đều cần được tiếp tục cải thiện.

Sự ổn định của ban huấn luyện sẽ có ý nghĩa quyết định đối với quá trình chuẩn bị. Nếu tiếp tục hợp tác với HLV Kim Sang Sik, VFF cần xây dựng lộ trình phù hợp cho Asian Cup và xa hơn là vòng loại World Cup 2030. Ngược lại, một sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo cũng đòi hỏi đủ thời gian để người kế nhiệm triển khai phương án chuyên môn.

HLV Kim Sang-sik có hợp đồng đến tháng 2-2027. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Bên cạnh đó, lịch thi đấu quốc tế kéo dài sang năm 2028 có thể đặt ra yêu cầu điều chỉnh kế hoạch của V-League và các CLB. Việc cân đối thời gian tập trung, thi đấu, hồi phục cho tuyển thủ cần được chuẩn bị từ sớm, tránh tình trạng đội tuyển thiếu lực lượng hoặc cầu thủ quá tải vào giai đoạn quyết định.

Asian Cup lùi lịch là diễn biến ngoài dự tính, nhưng cũng mở ra cơ hội để bóng đá Việt Nam nhìn lại toàn bộ kế hoạch phát triển đội tuyển. Điều quan trọng nằm ở cách sử dụng quỹ thời gian được bổ sung. Gần một năm có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể về chất lượng đội hình nếu công tác chuẩn bị được triển khai bài bản, có mục tiêu rõ ràng.

Thành tích ở Đông Nam Á đã mang lại sự tự tin. Nhưng để tiến xa hơn tại châu lục, đội tuyển Việt Nam cần một quá trình chuẩn bị đủ chiều sâu, sự ổn định về nhân sự và định hướng chuyên môn xuyên suốt. Đó mới là giá trị lớn nhất cần hướng đến sau quyết định lùi lịch Asian Cup.

ĐĂNG HUY