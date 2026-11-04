Thể Công Viettel trong thế khó ở Seoul

Chuỗi trận đầy thất vọng ở V-League và đấu trường châu Á khiến Thể Công Viettel lún sâu vào khó khăn. Chuyến làm khách trước FC Seoul ở lượt trận thứ tư bảng E AFC Champions League Two ngày 4-11 càng đặt đội bóng áo lính trước thử thách lớn.

Chỉ mới cách đây ít tháng, Thể Công Viettel còn tận hưởng bầu không khí thăng hoa khi khép lại mùa giải 2025-2026 với vị trí Á quân V-League, thiết lập kỷ lục điểm số lịch sử của CLB, sở hữu hàng phòng ngự xuất sắc nhất giải cùng chuỗi 38 trận liên tiếp ghi bàn. Thế nhưng, mọi chuyện hoàn toàn đảo chiều khi bước sang mùa giải 2026-2027.

Chỉ sau 6 vòng đấu đầu tiên tại V-League, đại diện áo lính đã tụt thảm hại xuống vị trí thứ 12 trong tổng số 14 đội bóng. Tính trên mọi đấu trường, Thể Công Viettel trải qua chuỗi 8 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng. Xét trong 5 trận gần nhất, đội bóng chỉ thu về duy nhất 1 trận hòa và chịu tới 4 thất bại, ghi vỏn vẹn 3 bàn nhưng để thủng lưới tới 12 lần.

Trận thua ngược 1-3 trước Nam Định ở vòng 6 V-League cuối tuần qua, nơi Thể Công Viettel vươn lên dẫn trước nhưng tấm thẻ đỏ đầu hiệp hai đã phá hỏng tất cả, chính là hình ảnh thu nhỏ cho một tập thể mất phương hướng, kiệt quệ về cả tinh thần lẫn hiệu quả vận hành.

Cầu thủ Thể Công Viettel luyện tập ở Hàn Quốc chờ đối đầu Seoul FC. Ảnh: TVT

Chuyện gì đến cũng phải đến, HLV Velizar Popov trở thành nhà cầm quân đầu tiên phải rời vị trí tại V-League mùa này. Đó là cuộc chia tay được báo trước và HLV Popov đã gởi lời từ biệt đầy xúc động, tự hào về những cột mốc đã gây dựng trong một năm rưỡi qua. Dù vậy, thực tế phũ phàng chỉ ra rằng những kỷ lục quá khứ không thể quy đổi thành điểm số ở hiện tại khi lối chơi từng giàu năng lượng của đội bóng dần bị các đối thủ bắt bài.

Để tránh xáo trộn quá lớn, Thể Công Viettel đã quyết định đưa trợ lý Almeida De Azevedo Silva lên làm HLV trưởng. Việc am hiểu nội bộ và năng lực từng cầu thủ được coi là điểm tựa để HLV Almeida Silva tiếp quản đội bóng. Tuy nhiên, ông phải tiếp quản một hệ thống đang gặp chệch choạc nghiêm trọng.

Trớ trêu thay, thử thách đầu tiên trên hành trình chèo lái của tân HLV Almeida Silva lại là ngọn núi cao mang tên FC Seoul, đối thủ mà Thể Công Viettel từng để thua 0-5 ngay trên sân nhà khi đối thủ chỉ đá 10 người. Nhà đương kim vô địch K-League 1 sở hữu dàn sao đẳng cấp như Moon Seon-min, Anderson Oliveira, Cho Young-wook.

Trận lượt về tại Seoul lúc 17 giờ ngày 4-11 lại càng trở nên gian khó.

Dù FC Seoul vừa sẩy chân 0-1 trước Incheon United tại giải quốc nội, sự chênh lệch về trình độ, lực lượng cùng ưu thế sân nhà vẫn đứng hoàn toàn về phía đại diện Hàn Quốc.

Để tránh kịch bản vỡ trận lặp lại, HLV Almeida Silva nhiều khả năng phải dựng lại hàng phòng ngự với sơ đồ 5 hậu vệ, siết chặt cự ly giữa các tuyến và hy vọng vào những pha phản công nhanh. Sự trở lại sau chấn thương hay hồi phục phong độ của những nhân tố như Khuất Văn Khang, Rimario Gordon, hay Lucas Ribamar sẽ quyết định đến hy vọng có điểm của đội bóng.

Hiện tại, sau 3 lượt trận tại bảng E AFC Champions League Two 2026-2027, Thể Công Viettel vẫn đang đứng chót bảng với chỉ 1 điểm, thủng lưới 7 bàn và ghi được 1 bàn duy nhất, cơ hội đi tiếp của đội bóng áo lính đang hẹp dần hơn bao giờ hết. Chính vì thế, rất nhiều khả năng CLB phải tính toán đến việc “buông” đấu trường châu Á để tập trung cứu vãn thành tích ở giải quốc nội.

Cuộc khủng hoảng của Thể Công Viettel cho thấy khâu chuẩn bị đầu mùa giải đã không thành công, dẫn đến không đủ sức dàn trải cho cả hai đấu trường. Chuyến làm khách tại Hàn Quốc có thể không mang lại kết quả phép màu về mặt điểm số, nhưng đây là thời điểm cho họ tìm lại những nét tươi mới trong lối chơi và tâm lý thi đấu cho chặng đường còn lại của mùa giải.

YẾN PHƯƠNG