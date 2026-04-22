Thật hư thông tin V-League có suất đá vòng play-off Cúp C1 châu Á

Những ngày gần đây, trên các diễn đàn bóng đá tại Việt Nam cũng như Đông Nam Á xôn xao thông tin Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ tăng số đội tham dự AFC Champions League Elite, qua đó giúp V-League có thêm một suất dự vòng play-off.

Nam Định đầu mạnh về ngoại binh để tham dự các giải đấu quốc tế mùa 2025-2026. ẢNH: QUANG ĐƯƠNG

Theo các thông tin lan truyền, từ mùa giải 2026-2027, AFC Champions League Elite sẽ được mở rộng từ 24 lên 32 đội. Khu vực Đông Á và Đông Nam Á dự kiến có 13 suất vào thẳng vòng bảng và 6 suất phải thi đấu play-off. Trong đó, đội vô địch V-League 2025-2026 được cho sẽ đại diện Việt Nam tham dự vòng play-off, cạnh tranh cùng các CLB đến từ Nhật Bản (2 suất), Hàn Quốc, Australia và Trung Quốc (mỗi quốc gia 1 suất).

AFC Champions League Elite là giải đấu cấp CLB cao nhất châu Á, tương đương Cúp C1 châu Âu. Ở những mùa giải trước, V-League không có suất tham dự sân chơi này, vì vậy thông tin được trao suất play-off đã thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ nước nhà.

Tuy nhiên, Tổng Thư ký AFC Windsor Paul John xác nhận với truyền thông Malaysia về thông tin kể trên chưa chính xác, do cơ quan quản lý bóng đá châu Á vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc phân bổ suất tham dự khi mở rộng các giải đấu cấp CLB châu Á, trong đó có AFC Champions League Elite.

Thực tế, việc tăng số đội chỉ đang ở giai đoạn đề xuất, với nhiều phương án khác nhau được đưa ra. Mục tiêu của kế hoạch này là nâng cao chất lượng giải đấu, trong bối cảnh các CLB của Đông Nam Á đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt thông qua việc tiến sâu tại AFC Champions League Two (hạng đấu cấp CLB lớn thứ 2 của AFC). Ngoài ra, nhiều đội bóng trong khu vực này cũng đang đầu tư mạnh mẽ để cải thiện năng lực cạnh tranh khi vươn ra đấu trường châu lục.

Đề xuất mở rộng sẽ được thảo luận tại cuộc họp của Ủy ban Bóng đá Chuyên nghiệp, trước khi trình lên Ủy ban Điều hành AFC xem xét và thông qua vào ngày 24-4 tới. Vì vậy, mọi thông tin về số suất cụ thể dành cho từng quốc gia vẫn chưa được chốt.

Dù vậy, việc AFC ghi nhận sự phát triển của các CLB tại Đông Nam Á cho thấy cơ hội để bóng đá Việt Nam cải thiện vị thế ở các giải châu Á là hoàn toàn có cơ sở. Nếu kế hoạch mở rộng được thông qua, khả năng V-League có thêm suất tham dự, thậm chí cạnh tranh vé vào vòng bảng, là điều có thể xảy ra trong tương lai.

HỮU THÀNH