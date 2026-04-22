HLV người Việt rời đội tuyển ở Nam Mỹ chỉ sau 1 tháng

Trợ lý HLV Nguyễn Hoàng Lân thôi công việc tại Liên đoàn Bóng đá Guyana để trở về nước, tham gia thành phần ban huấn luyện của đội hạng Nhất Bắc Ninh, tranh suất lên V-League.

HLV Nguyễn Hoàng Lân trở về nước, gia nhập thành phần ban huấn luyện đội hạng Nhất Bắc Ninh. ẢNH: FBNV

Tối 21-4, Bắc Ninh phát đi thông báo về việc đã có sự phục vụ của HLV Nguyễn Hoàng Lân. Ông Lân giữ vai trò trợ lý ngôn ngữ cho HLV Paulo Foiani. Phía CLB đến từ xứ Kinh Bắc cũng gửi lời chúc sức khỏe và thành công đến thành viên mới.

Một tháng trước khi gia nhập Bắc Ninh, HLV Nguyễn Hoàng Lân được Liên đoàn Bóng đá Guyana bổ nhiệm làm trợ lý tại đội tuyển quốc gia, đồng thời được đôn lên giữ vai trò HLV trưởng U20 Guyana. Tuy nhiên, ở giai đoạn ông Lân còn là trợ lý cho đồng nghiệp Thomas Dooley, U20 Guyana đã thất bại tại vòng loại U20 CONCACAF 2026. Sau khi chính thức nắm quyền, ông Lân chỉ dẫn dắt đội thêm một trận giao hữu, trước khi không còn đảm nhiệm công việc và quyết định hồi hương.

Nhiệm vụ tiếp theo của trợ lý ngôn ngữ Nguyễn Hoàng Lân là hỗ trợ ban huấn luyện Bắc Ninh trong cuộc đua giành 1,5 suất thăng hạng. Hiện thầy trò HLV Paulo Foiani có 29 điểm, kém 6 điểm so với đội đầu bảng Đồng Nai và hơn CLB xếp sau là Quy Nhơn United khoảng cách 2 điểm. Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026 còn 7 vòng, và Bắc Ninh hy vọng kinh nghiệm thực chiến của ông Lân sẽ góp phần giúp CLB hoàn thành mục tiêu đề ra.

"Như thường lệ, hãy bắt đầu bằng một chiến thắng! Hãy giữ vững ngọn lửa và tận hưởng hành trình!", trợ lý ngôn ngữ Nguyễn Hoàng Lân viết trên trang cá nhân để động viên tinh thần trước khi bước vào hành trình mới.

Ông Nguyễn Hoàng Lân xuất thân là nhà báo thể thao, sau đó chuyển hướng sang huấn luyện khi gia nhập Thể Công Viettel với vai trò trợ lý ngôn ngữ. Trong hơn 10 năm gắn bó, ông đồng hành cùng quá trình phát triển của đội bóng áo lính từ các tuyến trẻ đến đội một, góp phần vào thành công nổi bật là chức vô địch V-League năm 2020, cùng nhiều danh hiệu ở các cấp độ U17 và U21.

Trên bình diện quốc tế, ông Nguyễn Hoàng Lân từng góp mặt tại các sân chơi như AFC Champions League 2021 và AFC Cup 2022. Giới chuyên môn đánh giá nhà cầm quân này có tư duy chiến thuật rõ ràng, nổi bật ở năng lực phân tích trận đấu, tổ chức hệ thống phòng ngự và chuyển đổi trạng thái. Bên cạnh đó, ông cũng được xem là có thế mạnh trong công tác đào tạo và phát triển cầu thủ trẻ.

Trước khi trợ lý ngôn ngữ Nguyễn Hoàng Lân đến, Bắc Ninh đã nói lời chia tay một trợ lý ngôn ngữ khác là Hoàng Xuân Bách. Ông Bách từng là trợ lý ngôn ngữ của HLV Philippe Troussier tại các đội tuyển Việt Nam, và gia nhập Bắc Ninh từ đầu mùa giải 2025-2026.

HỮU THÀNH