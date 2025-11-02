Thất bại ở Nashville, Messi và Inter Miami phải bước vào ‘Game 3” quyết định

Lionel Messi đã ghi một bàn thắng muộn nhưng Inter Miami phải chịu thất bại 1-2 trên sân Nashville SC ở trận thứ 2 (Game 2) của vòng play-off MLS Cup 2025, buộc cặp đấu này phải phân định bằng một trận đấu nữa vào cuối tuần tới.

Inter Miami đã thi đấu vượt trội trên sân nhà để đánh bại Nashville SC với tỷ số 3-1 ở Game 1 vào cuối tuần trước, nơi Messi bùng nổ với cú đúp bàn thắng. Nhưng bước vào Game 2, Nashville SC tận dụng tốt ưu thế sân nhà khi Sam Surridge mở tỷ số ngay ở phút thứ 9, ghi bàn từ chấm phạt đền. Chủ nhà nâng tỷ số lên 2-0 trước khi hiệp một kết thúc, khi Josh Bauer kết thúc thành công quả đá phạt góc của Hany Mukhtar ở phút 45.

“Tôi luôn cố gắng ghi bàn từ những tình huống cố định đó”, Bauer nói. “Đó là những khoảnh khắc mà các hậu vệ của chúng tôi thường xuyên dâng cao và nắm bắt cơ hội. Tôi nghĩ rằng tôi là mẫu cầu thủ mà các đội khác có thể không lường trước được hoặc quên mất. Nếu tôi có thể thoát khỏi tầm ngắm và tìm được vị trí thuận lợi, thì xin ghi nhận công lao của ban huấn luyện vì đã đưa chúng tôi vào những vị trí đó”.

Phải đến phút 90, nỗ lực của Inter Miami mới thu được kết quả nhờ cú sút tuyệt đẹp ghi bàn của Messi. Quá muộn để một màn lật đổ xảy ra, đặc biệt trong bối cảnh Nashville đang chơi một trận đấu quá chắc chắn - chỉ để Miami có 3 cú sút trung đích trong suốt cả trận. Thành tích chung cuộc đang là 1-1, buộc 2 đội phải chơi trận thứ 3 (Game 3), xác định đội vào bán kết khu vực miền Đông gặp Cincinnati hoặc Columbus Crew.

Tại Game 3, Inter Miami sẽ có lợi thế hơn khi trở lại sân nhà tại Fort Lauderdale vào ngày 8-11. Trong đó, phong độ ghi bàn tốt của Messi - ghi 6 bàn trong 3 trận gặp Nashville ở mùa giải này - là niềm hy vọng lớn nhất. Nhưng HLV B.J. Callaghan của Nashville lạc quan trong nhiệm vụ ngăn cản siêu sao 38 tuổi: “Hôm nay, chúng tôi cho thấy cùng nhau, chúng tôi đã làm khá tốt nhiệm vụ hạn chế tầm ảnh hưởng của Messi. Đó là vẻ đẹp của trò chơi này. Tất nhiên, bạn không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ loại bỏ hoàn toàn anh ấy khỏi trò chơi, nhưng bạn luôn có khả năng vô hiệu hóa một số điều mà những cầu thủ hàng đầu thế giới đang cố gắng làm”.

THANH TUẤN