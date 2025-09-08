Thất bại của Mỹ trước Hàn Quốc: Một bước lùi nữa trong quá trình chuẩn bị World Cup

Hãng tin ESPN đã mỉa mai mô tả đội tuyển bóng đá Mỹ như thế này: Họ đang đồng thanh hát bài ca lạc quan, ngay cả khi các cầu thủ dường như chưa tìm được sự đồng điệu trong trận thua 0-2 trước Hàn Quốc.

HLV Mauricio Pochettino khẳng định đội của ông "tốt hơn Hàn Quốc" vì đã tạo ra nhiều cơ hội hơn và chỉ để đối phương có một cú sút trúng đích trong hiệp hai. Tiền vệ Tyler Adams bổ sung rằng việc đưa những gương mặt mới vào đội tuyển quốc gia và gọi lại một số cựu binh là điều tích cực. "Tôi không nghĩ đó là một màn trình diễn tệ", đội trưởng Mỹ nói thêm.

Tất nhiên là Pochettino và các học trò nên công khai chỉ trích nhau trước báo giới, nhưng những tuyên bố công khai này lại mâu thuẫn với những gì diễn ra trên sân.

Các chiến binh Taegeuk của Hàn Quốc đã kéo giãn hàng phòng ngự Mỹ ngay từ đầu, ban đầu chơi bóng dài trực tiếp đến Son Heung-Min, nhưng điều đó chỉ nhằm làm mềm hàng tiền vệ và hậu vệ của Mỹ, và chẳng mấy chốc đã có khoảng trống phía dưới để khai thác. Lee Jae-Sung, không chịu áp lực nào, đã cô lập hậu vệ Mỹ Tristan Blackmon, và đường chuyền của anh tìm đến Son, người dứt điểm qua thủ môn Matt Freese ở phút 18. Ngay trước giờ nghỉ, một pha phối hợp thông minh đưa Son thoát xuống. Anh bị Freese phạm lỗi, nhưng Lee Dong-Gyeong đã khéo léo đánh gót quả bóng lỏng vào lưới.

Trong cả hai bàn thua, hàng hậu vệ Mỹ bị kéo giãn quá xa, khiến các hậu vệ bị cô lập. Hậu vệ Tim Ream không phủ nhận điều này. "Có những khoảnh khắc mà các cầu thủ bị kéo dãn ra nhiều hơn bình thường và nhiều hơn những gì chúng tôi tập luyện", Ream nói. "Và đó là một trong những điều mà bạn nhìn vào một vài cầu thủ lần đầu trở lại đội tuyển quốc gia. Với Tristan Blackmon, đó là trận đấu đầu tiên, lần ra sân đầu tiên, nên điều này khó tránh khỏi."

Dù Blackmon đáng bị chỉ trích, vấn đề không chỉ nằm ở một cầu thủ lần đầu ra mắt. Sergiño Dest không hỗ trợ nhiều ở khâu phòng ngự, cho thấy dù có khả năng tấn công xuất sắc, anh vẫn là một điểm yếu ở hàng thủ. Hàng tiền vệ cũng có lỗi, không bảo vệ được hàng hậu vệ và chơi quá thụ động. "Tôi nghĩ vai trò của chúng tôi hơi bị rối", đội trưởng Adams nói. "Họ dễ dàng tìm ra giải pháp trong hiệp một. Chúng tôi đã nói về điều đó trong giờ nghỉ... Và tôi nghĩ chúng tôi đã bỏ lỡ các tín hiệu phòng ngự, phản ứng chậm, và khi bạn chậm, bạn sẽ phải đuổi theo bóng, cảm giác như đang đuổi theo bóng ma."

Thất bại trước Hàn Quốc là một cơ hội bị bỏ lỡ để Mỹ thể hiện màn trình diễn ấn tượng, thậm chí là một chiến thắng nâng cao tinh thần, trước một đối thủ tầm cỡ World Cup. Có sự cải thiện trong hiệp hai, đặc biệt ở khoảng phút 60, khi Mỹ đưa Chris Richards – người mà Pochettino nói chưa hoàn toàn khỏe mạnh – vào sân và chuyển sang sơ đồ ba hậu vệ (một sơ đồ mà huấn luyện viên này ám chỉ có thể sử dụng lại trong tương lai). Nhưng Mỹ không thể tìm được bàn thắng khiến Hàn Quốc phải lo lắng – với Richards và Folarin Balogun bỏ lỡ những cơ hội rõ ràng – dù đội chủ nhà kết thúc trận đấu với tỷ lệ sút cầu môn 17-5. Với lợi thế hai bàn, Hàn Quốc không cần mở rộng đội hình và để lộ hàng thủ.

Tất cả những điều này khiến khó có thể rút ra nhiều điểm tích cực từ trận đấu. Cũng khó để không lo lắng về hướng đi của đội tuyển Mỹ. Hãy tự hỏi, lần cuối cùng Mỹ có một màn trình diễn ấn tượng trước một đối thủ tầm cỡ World Cup là khi nào? Trận hòa 0-0 với Anh tại World Cup 2022? Chiến thắng 1-0 sau đó trước Iran? Khó mà nghĩ ra trận nào kể từ đó, đặc biệt là trong năm Pochettino nắm quyền.

Pochettino giải thích thất bại bằng cách chỉ ra rằng những cầu thủ như Son là đẳng cấp thế giới. Thật vậy, tiền đạo của LAFC đã khiến hàng thủ Mỹ khốn đốn. Nhưng World Cup 2026 sẽ đầy rẫy những cầu thủ như vậy. Mỹ sẽ không được nghỉ ngơi trước những đối thủ như thế vào mùa hè tới.

Pochettino thậm chí còn nói rằng kết quả không quan trọng cho đến World Cup mùa hè tới, nhắc lại việc đội Argentina 2002 mà ông từng góp mặt đã vào giải với phong độ cao nhưng lại thất bại ngay vòng bảng. Đúng là phong độ trước World Cup không đảm bảo điều gì. Nhưng tổ chức World Cup trên sân nhà là cơ hội hiếm có để thúc đẩy bóng đá tại đất nước này. Tạo được động lực không chỉ giúp điều đó mà còn mang lại sự tự tin cho một đội đang ở trạng thái thấp.

"Tôi thích cảm giác chiến thắng, nên tôi muốn thắng trước World Cup", đội trưởng Adams nói. "Nhưng tôi hiểu suy nghĩ của HLV Pochettino rằng bạn vẫn có thể chơi tốt mà không nhất thiết đạt được kết quả. Nhưng đúng vậy, tôi nghĩ đến một thời điểm nào đó, kết quả là quan trọng."

Một phần vấn đề là thời gian chuẩn bị cho World Cup đang cạn dần, nhưng Pochettino dường như vẫn nghĩ còn thời gian để tìm kiếm những cầu thủ mới. Đó là mục tiêu đáng khen, và sẽ rất hợp lý trong một chu kỳ World Cup bình thường. Nhưng chu kỳ này đã bị rút ngắn ngay từ đầu, khi World Cup trước diễn ra vào cuối năm 2022. Kết hợp với việc thay đổi huấn luyện viên khi Pochettino được bổ nhiệm, chu kỳ này không hề bình thường.

HỒ VIỆT