Thành tích của 2 gương mặt cầm cờ Đoàn thể thao Việt Nam

Các tuyển thủ Lê Minh Thuận (karate) và Lê Thanh Thúy (bóng chuyền) là những người cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33-2025.

Hôm nay đội tuyển karate Việt Nam về nước sau khi kết thúc thi đấu SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hôm nay 15-12, Lê Minh Thuận và đội tuyển karate Việt Nam rời Thái Lan về nước sau khi kết thúc chương trình thi đấu SEA Games 33-2025.

Tại các ngày tranh tài vừa qua, Lê Minh Thuận đã góp mặt trong nội dung kumite (đối kháng) đồng đội nam nhưng để thua đáng tiếc tại tứ kết. Chính vì thế, võ sĩ này không có được huy chương ở kỳ SEA Games 33-2025.

Trong khi đó, phụ công Lê Thanh Thúy và đồng đội đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã vào chung kết SEA Games 33-2025. Ít nhất, cô và đội tuyển sẽ có tấm HCB. Trong ngày hôm nay 15-12, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu chung kết với đội chủ nhà Thái Lan.

Tính đến lúc này, đội tuyển karate Việt Nam và đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã hoàn thành chỉ tiêu thành tích tại SEA Games 33-2025. Đội tuyển karate Việt Nam giành 6 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ với các kết quả HCV thuộc về đội kata đồng đội nữ, kumite đồng đội nữ, Hoàng Thị Mỹ Tâm, Đinh Thị Hương, Khuất Hải Nam, Nguyễn Thanh Trường.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có chỉ tiêu vào chung kết, bảo vệ tấm HCB. Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã đạt được chỉ tiêu đề ra.

Hôm nay, đội tuyển karate Việt Nam về nước. Thể thao Việt Nam sẽ đón đội tuyển vật sang Thái Lan tranh tài SEA Games 33-2025. Đây là 1 trong những đội tuyển góp mặt muộn nhất tại Đại hội lần này. Đội tuyển vật Việt Nam tham dự 12 tuyển thủ và phấn đấu giành 6 HCV.

Cùng về nước trong ngày hôm nay có các tay vợt của đội tuyển cầu lông và golf Việt Nam. Tay vợt Nguyễn Thùy Linh đã không có kỳ SEA Games 33-2025 thành công vì thế cô phải đợi thêm 2 năm nữa mới có cơ hội giành huy chương cho mình ở đấu trường này. Các golfer Việt Nam đã giành được huy chương dù không thể chạm tay vào tấm HCV như chỉ tiêu đề ra.

MINH CHIẾN