Thành lập hai đội futsal U16 và U19 Việt Nam dự giải Đông Nam Á

Hai đội tuyển futsal nam U16 và U19 Việt Nam được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thành lập để lần lượt tham dự Giải futsal U16 và U19 Đông Nam Á 2025 tại Thái Lan.

Đương kim vô địch Futsal U20 Quốc gia Thái Sơn Bắc đóng góp nhiều tuyển thủ cho Futsal U19 Việt Nam. ẢNH: TÂM HÀ

Hồi tháng 8-2025, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã phát đi ý tưởng về việc tổ chức các giải futsal trẻ cấp khu vực dành cho lứa tuổi U16 và U19, bao gồm cả nội dung nam và nữ. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm tạo điều kiện cho các đội tuyển futsal trẻ trong khu vực có cơ hội cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn và cạnh tranh thành tích quốc tế.

VFF với tư cách là thành viên của AFF, cũng như thuộc quốc gia có thế mạnh về futsal tại châu lục, đã tích cực hưởng ứng ý tưởng này. Theo đó, VFF đã đăng ký cho hai đội tuyển futsal nam U16 và U19 Việt Nam tham dự Giải futsal U16 và U19 Đông Nam Á 2025, cùng diễn ra song song tại Nonthaburi (Thái Lan) từ ngày 23 đến 29-12.

Cụ thể, đội tuyển futsal U19 Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 17-11 tại TPHCM. Nòng cốt đội hình là tập hợp những cầu thủ xuất sắc đến từ hai lò đào tạo Thái Sơn Nam TPHCM và Thái Sơn Bắc, bên cạnh đó bổ sung thêm một vài cầu thủ sinh viên tiêu biểu được tuyển chọn từ các giải phong trào và hệ thống thi đấu trẻ.

Trong những ngày đầu hội quân, HLV Nguyễn Anh Khoa (Sahako FC) sẽ trực tiếp quản lý đội tuyển futsal U19 Việt Nam. Đồng hành về mặt chuyên môn với ông Khoa là HLV Nguyễn Tuấn Anh (Thái Sơn Nam TPHCM). Tuy nhiên, ông Tuấn Anh hiện đang làm trợ lý HLV đội tuyển futsal Việt Nam dự SEA Games 33, nên chỉ chuyển hẳn sang dẫn dắt đội U19 sau khi đại hội khu vực kết thúc (khoảng giữa tháng 12).

Quả bóng bạc futsal Việt Nam 2022 Khổng Đình Hùng giữ vai trò trợ lý HLV tại đội tuyển futsal U16 Việt Nam. ẢNH: QUỐC KHANH

Theo kế hoạch, Giải futsal U19 Đông Nam Á 2025 có 7 đội tham dự. Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Thái Lan và Brunei, trong khi bảng B gồm Indonesia, Myanmar, Malaysia và Campuchia. Các đội trong bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm, chọn ra hai đội xếp nhất, nhì vào bán kết.

Trong khi đó, đội tuyển futsal U16 Việt Nam được thành lập với ban huấn luyện gồm HLV trưởng Nguyễn Hữu Thành (Hà Nội) cùng hai trợ lý Huỳnh Tấn Quốc (Sài Gòn Titans) và Khổng Đình Hùng (Sahako FC). Đội đã tập luyện một thời gian tại Nhà thi đấu Futsal Thái Sơn Nam (TPHCM) với nòng cốt là các cầu thủ thuộc hai lò Thái Sơn Nam TPHCM và Thái Sơn Bắc.

Tại Giải futsal U16 Đông Nam Á 2025, do chỉ có 5 đội tham dự, nên không chia bảng. Cụ thể, Việt Nam, Indonesia, Myanmar, Brunei và Thái Lan sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm. Hai đội có thành tích tốt nhất vào chung kết, còn hai đội xếp sau sẽ tranh hạng Ba.

Theo lịch thi đấu vòng loại, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thành lần lượt gặp Indonesia (ngày 24-12), Myanmar (25-12), Thái Lan (26-12) và Brunei (27-12).

Tin liên quan Futsal trẻ Việt Nam sắp có giải Đông Nam Á để nâng cao trình độ

HỮU THÀNH