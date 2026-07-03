Thành công tại World Cup chưa tạo ra cơn sốt bóng đá ở Mỹ

Dữ liệu thăm dò mới nhất từ Ipsos Sports, tiết lộ rằng trong khi giải đấu đã tiếp thêm năng lượng cho những người hâm mộ vốn có và khơi dậy sự quan tâm của nhiều người, thì hành trình của bóng đá để đến được với công chúng Mỹ vẫn còn nhiều thách thức.

Cuộc thăm dò, được thực hiện từ ngày 26 đến 28-6, khi Mỹ vượt qua vòng bảng nhưng trước chiến thắng của họ ở vòng loại trực tiếp đầu tiên. Khoảng 6/10 người hâm mộ bóng đá cho biết họ "cực kỳ" hoặc "rất" hào hứng về việc Mỹ lọt vào vòng knock-out, nhưng con số ấy rơi xuống chỉ còn 25% nếu tính trên tổng thể người dân Mỹ. Sân vận động vẫn kín chỗ, mạng xã hội vẫn tràn ngập sắc cờ ba nước chủ nhà. Nhưng đằng sau khung hình rực rỡ ấy là một khoảng cách rất thật: giữa những người đã yêu bóng đá từ trước và phần còn lại của một quốc gia vẫn đang đứng ngoài cuộc.

Những con số trong khảo sát vẽ nên một bức tranh chi tiết hơn nhiều so với hình ảnh khán đài chật kín trên tivi. Chỉ khoảng 2/10 người Mỹ tự nhận là người hâm mộ bóng đá quốc tế hoặc bóng đá Mỹ, một tỷ lệ còn kém xa so với những người theo dõi bóng bầu dục, bóng rổ hay bóng chày. Dù phần lớn người dân đã nghe nói ít nhiều về giải đấu, chỉ 1/3 trong số đó nói họ theo dõi "khá nhiều" thông tin, và vỏn vẹn 17% bày tỏ sự hào hứng cao độ với phần còn lại của giải – nhích lên không đáng kể so với khảo sát hồi tháng 5.

Đáng chú ý hơn, dù khoảng 6/10 người tin rằng World Cup sẽ khiến người Mỹ khác quan tâm hơn đến bóng đá, chỉ 24% trong số họ thừa nhận chính bản thân mình đã bị cuốn vào làn sóng ấy.

Sau chiến thắng của đội nhà trước Bosnia tại vòng 32 đội, người Mỹ sẽ có thể quan tâm đến bóng đá hơn

Đây không phải lần đầu nước Mỹ đối diện nghịch lý này. World Cup 1994 từng tạo ra một mùa hè cuồng nhiệt không kém, và trực tiếp khai sinh giải nhà nghề MLS hai năm sau đó. Nhưng phải mất ba thập niên, bóng đá mới nhích lên vị trí thứ ba trong các môn thể thao được yêu thích tại Mỹ, vẫn xếp sau bóng bầu dục và bóng rổ. Điều đó cho thấy sự phấn khích trước một giải đấu và tình yêu bền vững với một môn thể thao là hai đại lượng khác nhau, và khoảng cách giữa chúng không tự động được lấp đầy chỉ vì giải đấu diễn ra thành công.

Bất chấp rào cản này, một số đáng kể người trưởng thành Mỹ bày tỏ sự hào hứng về việc đội tuyển quốc gia tiến vào vòng loại trực tiếp. Màn trình diễn của đội tuyển Mỹ phần lớn đã làm hài lòng người hâm mộ bóng đá, với đa số háo hức chờ đón phần còn lại của World Cup.

Trong lịch sử, Hoa Kỳ thường gặp khó khăn ở các vòng loại trực tiếp, với chiến thắng gần nhất trước giải đấu này có từ năm 2002. Thậm chí trước chiến thắng gần đây, người hâm mộ đã ca ngợi đội tuyển nam Mỹ vì màn trình diễn mạnh mẽ ở vòng bảng, với 55% người hâm mộ bóng đá đánh giá màn trình diễn của họ là "cực kỳ tốt" hoặc "rất tốt", và khoảng một phần tư đánh giá là "tương đối tốt".

Ngoài việc xem các trận đấu, người Mỹ đang tương tác với World Cup theo nhiều cách khác nhau. Khoảng 4/10 người dùng mạng xã hội để theo dõi đội bóng, một phần tư ghé quán bar xem trận đấu. Khoảng 2/10 người trưởng thành Mỹ và 33% người hâm mộ bóng đá, đã mua hàng hóa chính thức như áo đấu, áp phích hoặc khăn quàng cổ. Ngoài ra, với các bữa tiệc xem chính thức và không chính thức xuất hiện khắp các thành phố đăng cai, 8% số người được hỏi đã xem một trận đấu từ một thành phố chủ nhà.

Cuộc thăm dò của Ipsos Sports đã khảo sát 1.027 người trưởng thành, biên độ sai số lấy mẫu đối với người trưởng thành nói chung là cộng hoặc trừ 3,5 điểm phần trăm.

LONG KHANG