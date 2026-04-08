Thắng U20 nữ Bangladesh 1-0, U20 nữ Việt Nam giữ hy vọng vào Tứ kết

Lượt trận cuối bảng A – Vòng chung kết U20 nữ châu Á diễn ra vào tối 7-4, đội tuyển U20 nữ Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0 trước Bangladesh, qua đó giữ hy vọng trong cuộc đua tranh vé vào Tứ kết.

Nhỉnh hơn về chất lượng đội hình, U20 nữ Việt Nam đã sớm giành quyền kiểm soát khu trung tuyến và tổ chức nhiều đợt tấn công bên phần sân đối phương. Tốc độ và sự khéo léo của thủ quân Lưu Hoàng Vân luôn làm “nóng” hàng phòng ngự đối phương. Tiếp tục tạo thế trận lấn lướt nhưng các chân sút Việt Nam không tận dụng tốt cơ hội ghi bàn nên hiệp đầu tiên khép lại với kết quả bất phân thắng bại.

Thế trận tiếp tục nghiêng về phía U20 nữ Việt Nam từ đầu hiệp 2. Tình huống mang tính bước ngoặt đến ở phút 48 với bàn thắng mở tỷ số 1-0 của Thùy Linh, chân sút thuộc biên chế CLB TPHCM và là tay săn bàn số 1 của đội U20 nữ Việt Nam.

Hưng phấn sau bàn thắng, U20 nữ Việt Nam càng thi đấu hay hơn. Phút 85, Thùy Linh suýt nhân đôi cách biệt với cú đánh đầu hiểm hóc nhưng bóng lại đi chệch khung thành. Hay pha vấp bóng đáng tiếc của Thanh Hiếu vào phút 79 lỡ cơ hội ghi bàn ở cự ly gần với khung thành đối phương.

Thắng 1-0 chung cuộc giúp U20 nữ Việt Nam có được 3 điểm đầu tiên và đứng hạng ba của bảng A. Đội tiếp tục chờ những kết quả có lợi ở các bảng khác để tranh vé vào Tứ kết. Theo điều lệ giải, ngoài các đội nhất và nhì bảng, 2 trong 3 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất cũng sẽ giành vé vào Tứ kết

