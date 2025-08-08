Thái Sơn Bắc toàn thắng tại vòng bảng Futsal Cúp quốc gia 2025

Sớm hoàn thành mục tiêu vào vòng bán kết, nhưng Thái Sơn Bắc vẫn thể hiện thái độ thi đấu nghiêm túc ở lượt trận cuối bảng B thuộc Futsal HDBank Cúp quốc gia 2025, qua đó trở thành đội duy nhất giành 9 điểm tuyệt đối.

Thái Sơn Bắc (áo trắng) là đội duy nhất toàn thắng tại vòng bảng Futsal Cúp quốc gia 2025. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Chiều 8-8 tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng (TPHCM), vòng bảng Futsal Cúp quốc gia 2025 chính thức khép lại với hai trận đấu cuối tại bảng B.

Trong đó, Thái Sơn Bắc sau hai chiến thắng trước L.Hạ Long và Sahako FC là CLB đầu tiên đoạt vé vào vòng bán kết với tư cách đầu bảng. Vì thế, cuộc đối đầu với Trẻ TPHCM chỉ còn mang tính chất thủ tục đối với thầy trò HLV Costa Garcia.

Với chiều sâu đội hình nhỉnh hơn cùng thái độ thi đấu cực kỳ nghiêm túc, đại diện đến từ Hà Nội tiếp tục gây ấn tượng khi thắng Trẻ TPHCM với tỷ số 5-0. Cụ thể, Nguyễn Đa Hải và Hoàng Bắc mỗi người lập một cú đúp, còn pha lập công còn lại được thực hiện bởi Hoàng Sỹ Linh.

Thái Sơn Bắc khép lại bảng B với 9 điểm tuyệt đối. Họ cũng là CLB duy nhất toàn thắng tại vòng bảng. Đối thủ của Đa Hải cùng đồng đội tại vòng bán kết là Hà Nội FC, CLB xếp nhì tại bảng A.

Sahako FC (áo vàng) gặp Thái Sơn Nam TPHCM ở vòng bán kết

Trong khi đó, Trẻ TPHCM khép lại vòng bảng với 3 thất bại. Còn trận đấu muộn trong ngày 8-8 chứng kiến chiến thắng 4-0 của Sahako FC trước L.Hạ Long. Kết quả này giúp Sahako FC giành tấm vé đi tiếp với tư cách nhì bảng B với 6 điểm. Sahako FC sẽ cùng Thái Sơn Nam TPHCM tạo nên trận derby TPHCM ở vòng đấu loại trực tiếp.

Vòng bán kết Futsal Cúp quốc gia 2025 sẽ diễn ra vào ngày 10-8 tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng. Cùng ngày, sẽ diễn ra trận tranh hạng Bảy giữa Tân Hiệp Hưng TPHCM gặp Trẻ TPHCM và trận tranh hạng Năm giữa Sài Gòn Titans với L.Hạ Long.

HỮU THÀNH